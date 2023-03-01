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  4. Bakan Soylu ile Mahir Ünal sakinleştirmeye çalıştı... Elbistan ziyaretinde Bahçeli sessizlik isteyip tepki gösterdi: "Dağılın gitsin! İndirin şunları"

Bakan Soylu ile Mahir Ünal sakinleştirmeye çalıştı... Elbistan ziyaretinde Bahçeli sessizlik isteyip tepki gösterdi: "Dağılın gitsin! İndirin şunları"

01.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı liderlerinin dünkü Elbistan ziyareti sırasında konteyner alanında bulunan vatandaşlarla Devlet Bahçeli arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. MHP lideri, vatandaşlara dönüp konuşma yaparken "Sayın cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etme hakkınız yok. Sessizlik olacak! Dağılın gitsin!" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üslerinden Elbistan'ı ziyaret etti. Liderler burada Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezinde depremzedelerle görüşürken Bahçeli ile vatandaşlar arasında yaşanan anlar sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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SESSİZLİK İSTEDİ

Yoğun kalabalığın olduğu ve vatandaşların konteyner üzerinden "Elbistan il olsun" pankartları tuttuğu alanda Bahçeli kalabalığın arasına girerek sessizlik talep etti ve tepki gösterdi.

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BAKAN SOYLU VE MAHİR ÜNAL ORTALIĞI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı anlarda Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

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"DAĞILIN GİTSİN! İNDİRİN ŞUNLARI"

"Böylesi olaylarda, sayın cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti! Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

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Devlet Bahçeli

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