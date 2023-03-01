Bakan Soylu ile Mahir Ünal sakinleştirmeye çalıştı... Elbistan ziyaretinde Bahçeli sessizlik isteyip tepki gösterdi: "Dağılın gitsin! İndirin şunları"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin merkez üslerinden Elbistan'ı ziyaret etti. Liderler burada Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezinde depremzedelerle görüşürken Bahçeli ile vatandaşlar arasında yaşanan anlar sosyal medyanın da gündemine oturdu.

SESSİZLİK İSTEDİ

Yoğun kalabalığın olduğu ve vatandaşların konteyner üzerinden "Elbistan il olsun" pankartları tuttuğu alanda Bahçeli kalabalığın arasına girerek sessizlik talep etti ve tepki gösterdi.

BAKAN SOYLU VE MAHİR ÜNAL ORTALIĞI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı anlarda Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"DAĞILIN GİTSİN! İNDİRİN ŞUNLARI"

"Böylesi olaylarda, sayın cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım" ifadelerini kullandı.