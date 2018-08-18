Bakan Soylu, Ilgaz'da trafik denetimlerine katıldı

Ramazan SARICI/ILGAZ(ÇANKIRI), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yapılan yol uygulama noktasını ziyaret etti.
'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi bazı il ve ilçeleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Osmancık ilçesi ziyareti sonrasında Çankırı'nın Ilgaz ilçesine geldi. Çankırı’da akşam saatlerinde beklenen ancak yoğun programı dolayısıyla sabaha karşı helikopter ile ilçe stadına inen Bakan Soylu'yu burada Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker ve diğer yetkililer karşıladı.
Bakan Soylu, karşılamanın ardından, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında Ilgaz Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yapılan yol uygulamasına katıldı.
Uygulama sırasında Trafik Müdürü Cihan Özben'den uygulama hakkında bilgi alan Bakan Soylu, polis memurlarının Kurban Bayram'larını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.
Bakan Soylu, ziyaretin ardından Gerede ilçesine hareket etti. Polis ekipleri de proje kapsamında araçlarda bulunan çocuklara anne babalarını hataları noktasında uyarmaları için düdük ile trafik bilgilerinin yer aldığı tişört ve şapkalardan dağıttı.
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