Bakan Soylu "İlk kez burada duyacaksınız" diyerek açıkladı! "Azalma var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Göç konusunda Avrupa'ya eleştirilerini yönelten Bakan Soylu, Yunanistan'da muhalefet partisindeki dinleme olayına da değindi. Soylu ayrıca uluslararası uyuşturucu ticaretiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
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400 bin sığınmacı, mülteci var Türkiye'de. 1 milyon 400 bin civarında ikametli var. Batı, meseleyi bir sınır güvenliği meselesi olarak görüyor. Göçü kaynağında çözmeye yönelik herhangi bir adımı söz konusu değil.
- WhatsApp'ın, Facebook'un, Twitter'ın, TikTok'un sahibi biz miyiz? Sahibi olanların kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Uluslararası yeni bir vesayet sistemi oluşmuş. En son Yunanistan'daki dinleme hadisesini hepimiz takip ettik. Birtakım WhatsApp mesajlarının başka ülkelerde nasıl sızdırıldığını biliyoruz. Twitter'ın organizasyonunda istediklerini öne çıkarabilme, düşürebilme kabiliyetlerini hangi yazılımlarla gerçekleştirildiğini hepimiz biliyoruz.
- İlk kez burada duyacaksınız: Afganistan-İran hattından Türkiye'ye giren eroin, afyon miktarında azalma var. Rotayı daha ziyade Akdeniz hattına aldılar. Bu hat üzerinden eroini Avrupa'ya ulaştırmaya çalışıyorlar. Biz bunu nereden anlıyoruz? Avrupa'daki eroin fiyatının yükselmediğini, tam tersi biraz daha düştüğünü...