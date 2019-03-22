Bakan Soylu: İmzaladıkları sözleşmeyi kamuoyu bilecek (2)

'PKK'YA EN BÜYÜK DARBEYİ VURUYORUZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'ün ardından Ayaş ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti. PKK terör örgütünün 13-14 yaşındaki çocukları zorla alıp dağa götürdüğünü ve tecavüz ettiklerini söyleyen Soylu, bunun hesabını soracaklarını belirtti. Bakan Soylu, "Antalya'da PKK'lı, HDP'lileri; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerine aldılar. Belediye meclislerine sokacaklar. Hangi pazarlığı yaptınız da 74 adamı Saadet, 201 adamı CHP, 27 tane adamı İYİ Parti listelerine koydunuz? O zaman biz mi yanlış yaptık, ahlaksız olan biz miyiz? Şehit olanlara, Bedirhan bebeğe ne diyeceğiz? Şu anda Kato'da, Gabar'da, PKK'ya tarihindeki en büyük darbeyi vuruyoruz. Terör örgütünün dağlardan burunlarını çıkartmıyoruz, şehirlerde kuş uçurtmuyoruz. O zaman vaz mı geçelim?" diye konuştu.

'DAĞLARDAN KAFALARINI ÇIKARAMAYACAKLAR'

Bakan Soylu, terör örgütünün uyuşturucu ticaretine de büyük darbe vurduklarını, 2 yılda 10 katrilyon liralık uyuşturucu ele geçirdiklerini ve örgütün şah damarlarını kestiklerini kaydederek, "15 bin terörist vardı dağlarda, 700 terörist kaldı. Son yılların bu konuda en güçlü dönemindeyiz. Bu İHA'larla havadan sıkıştırıyoruz ya, yerden de kahramanlarımızla nefes aldırmıyoruz. Şimdi İHA'lara öyle bir yazılım yaptık ki yerleştiriyoruz mayıs ayında, onlar havada gezecekler ya bunlar kafalarını çıkaramayacaklar artık kafalarını. Türkiye yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi" dedi.

Millet İttifakı'nın Ankara'daki adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları da dile getiren Süleyman Soylu, Yavaş'ın 20 milyonluk ödemenin gerçekleştirilmesi için iş takipçiliği yaptığını söyleyerek, "Dava alengirli, abidik gubidik işlerle Yargıtay'da kazanılıyor. Bir avukat iş takipçiliği yapıyor. Baroya sesleniyorum; Niye ses çıkarmıyorsunuz? Böyle defolu adamların Ankara'yı yönetmesine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

'BU DERS VERME SEÇİMİ DEĞİL'

Türkiye'nin yarınlara umutlu bakabilmesi için güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu seçim ders verme seçimi değil, bu seçim güç verme, kudret verme, Türkiye'yi yarınlara güçlü bir şekilde getirme seçimi. 'Eyvah' para etmez ondan sonra. Çünkü bunlar Türkiye'ye adım attırmamak için yemin etmişler, bunları ancak hedeflerimize ulaşırsak, onların planlarını altüst edebiliriz. O da 50 gramlık oy pusulasıyla olur" diye konuştu.

'TOPU VERİN, KILIÇDAROĞLU'NUN KALESİNE ÇAKSIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolcu geçmişine atıfta bulunarak "Top ayağına yakışıyor değil mi?' diye soran Süleyman Soylu, "Topu Tayyip Erdoğan'ın ayağına verin, Kılıçdaroğlu'nun kalesine 90'a bir çaksın. Boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Şu FETÖ şarlatanına bizi güldürmeyin. Bunların hileleri var, arkada başka, önde başka. CHP ile HDP, Saadet nasıl bir sözleşme yapmış ortaya çıkacak önümüzdeki günlerde. Şu Kılıçdaroğlu'nu Ankara Büyükşehir'e sokmayacaksınız değil mi? Adamın ayağını bastığı yerde ot bitmiyor. Bunlar üç tane koyunu güdemezler. Üçünü de kaybederler" dedi.

