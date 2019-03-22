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Bakan Soylu: İmzaladıkları sözleşmeyi kamuoyu bilecek (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 19:55 | Son Güncelleme

'GÜVEN MASALARINA 2 BİN 500 POLİS ALACAĞIZ' İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

'GÜVEN MASALARINA 2 BİN 500 POLİS ALACAĞIZ'
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bakan Soylu, terörle mücadeye değinerek, "Şu anda dağlarda 300 operasyon yapıyoruz. Bizimkiler aslan gibi kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyor hiç merak etmeyin. Bu mücadeleyi biz milletimizin desteğiyle yapıyoruz" dedi.
'YAVAŞ SU KAYNATTI'
Mansur Yavaş ile ilgili iddialara da değinen Süleyman Soylu, Yavaş’ın bir iş takibi için yüzde 10 pay aldığını ileri sürerek, "Ankara’yı bir yüzde 10’cuya, iş takipçisine teslim etmeyelim. Bugüne kadar bu meseleye girmedim; ama Ankara’yı dürüst, namuslu, Allah’tan korkan, milletten korkan insanlara teslim etmek lazım. Halkın içinde çok söylerler, 'bu adam su kaynatmamıştır' diye. Maalesef Mansur Yavaş su kaynatmış. Ona Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni teslim etmeyin. Hele de eğer Kılıçdaroğlu ile birlikte teslim ederseniz var ya yandı gülüm keten helva. Bu Kılıçdaroğlu’nun ayağını attığı yerde ot bitmez ot" dedi.
2 BİN 500 KADIN POLİS ALINACAK
Ankara'da hırsızlık olaylarının azaldığını söyleyen Soylu, "Ankara’da hırsızlık öyle bir düştü ki şu anda yüzde 6-7 rakamlarında geziyor. Kaçtan geldik? Bunun 5 kat fazlasından, 30-31’den geldik. Karakollarımıza Güven Masası diye bir masa kurduk. Şimdi bir müjde daha veriyorum; tüm Türkiye’deki karakollarımıza 2 bin 500 tane kadın polis alacağız ve onları eğiteceğiz. O güven masasında nezaketleri, gösterecekleri ev sahiplikleri ile vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar, destek olacaklar" diye konuştu.

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