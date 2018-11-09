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Bakan Soylu, İngiliz parlamenterleri kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiliz parlamenterlerle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiliz parlamenterlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, 5 İngiliz parlamenter ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Soylu'nun makamında gerçekleşen kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de hazır bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İngiliz Kabul Parlementer

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