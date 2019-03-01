Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

"BİZE EL UZATANLARA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ADIM ATMALIYIZ"

Soylu, "Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı. Bir güvenlik toplantısındayken ben yanındaydım. Dedi ki, "Zordayım bir takım sıkıntılı olayları başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara ihtiyacım var." Cumhurbaşkanımız notlarını aldı ve kâğıdı bana uzattı. "Bunları verebilir miyiz" dedi ve en yakın zamanda göndermemiz gerektiğinin talimatını verdi. Günlerden Çarşamba saat 17.00. Perşembe saat 18.00'de hem pahada ağır hem de yükte ağır iki büyük kargo uçağı ile beraber, bildiğimiz ülkelerden birisinin başkentine, 25. saatte bizim evlatlarımızla beraber gitti. O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi. Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız" diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından salonda bulunan küçük bir kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi.

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