Bakan Soylu: İstanbul depremi bize ciddi bir prova fırsatı vermiştir

Elif YAVUZ-Bugra BENLİOGLU/İSTANBUL (DHA) DEPREM Koordinasyon Toplantısı'na konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 yılını afetlere hazırlık yılı ilan ettik ve bunu 2020'ye de sarkacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımdan herhangi bir gevşememiz söz konusu değildir. Özellikle 5.8'lik İstanbul depremi, bize ciddi bir prova fırsatı vermiştir" dedi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Deprem Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu'nun yanı sıra zarar tespit çalışma grubu, defin çalışma grubu, enkaz kaldırma çalışma grubu yetkilileri katıldı.

"VATANDAŞIMIZIN BU GÜVENİNE LAYIK OLABİLECEK BU HAZIRLIKLILARI GERÇEKLEŞTİRMEKLE MÜKELLEFİZ"

Toplantıda konuşan Süleyman Soylu, "En son depremde yaşadığımız aksaklıklarımızı, eksikliklerimizi, hangi konularda aksadığımız hangi konularda hemen müdahale ettiğimizi hep birlikte görebildik, tecrübe edebildik ve ona göre de tedbirlerimizi alabildik. Şu an hazırlıklarını, tatbikatlarını yaptığımız depremle karşı karşıya kalırsak, şunu ifade etmeliyim ki 'eyvah' para etmez. İstediğiniz kadar 'Eyvah' deyin. Vatandaş vergisini veriyor. Anayasa'da kendisine verilen yükümlülükleri yerine getiriyor ve devletinden bir tek şey bekliyor; 'beni koru'. Biz de bunu sağlamak zorundayız bu yükümlülük bizim üzerimizde. Allah muhafaza deprem ya da herhangi bir doğal afetle karşı karşıya kalındığında yapmamız gereken, makinamızın çalışmasını, herhangi bir dişlisinde aksaklık olmayacak şekilde vatandaşımızın hizmetine sunmaktır. Yani iyi çalışan, tıkır tıkır çalışan bir sistemi vatandaşımızla karşı karşıya bırakabilmek. Bunu yaparsak devlet-millet arasındaki güven en unsurunu en üst noktaya çıkarırız. Bunu da çıkarmak zorundayız. Nasıl anneler babalar çocuklarını okula gönderirken devlete emanet ediyorsa hayatın her alanında da karşı karşıya kalmış olduğu sıkıntılarda devletin bunu gözettiği ve gerekli tedbiri aldığına inanıyorlar. Biz de o tedbiri sürekli antrenman ede ede vatandaşımızın bu güvenine layık olabilecek bu hazırlıklıları gerçekleştirmekle mükellefiz. Sorumluluğumuz da bu dedi.