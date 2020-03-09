Bakan Soylu İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Afet Azaltma ve Deprem Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu toplantıda Türkiye'de yaşanan depremlere ilişkin alınacak tedbirlere dair konuştu. Soylu, deprem gözlem istasyonu sayısının 1100 olduğunu ve bu alanda ikinci büyük deprem gözlem ağına sahip olunduğunu belirtti.

Bakan Soylu, "AFAD Başkanlığının 81 il müdürlüğünde, 11 birlik müdürlüğü, yaklaşık 6 bin personel, çeşitli tonaj ve tipte 352 müdahale aracı, yurt sathında 26 lojistik deposu, 52 de lojistik destek deposu bulunuyor. Bunun yanı sıra AFAD Başkanlığı, sadece afetlere müdahalede değil, afet yönetiminde çatı kuruluş olarak da önemli bir konuma geldi" diye konuştu.

'MESELEYİ 3 ANA BAŞLIKTA TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Bakan Soylu, AFAD Başkanlığının, Türkiye'de bir afet yönetim stratejisi oluşturmayı başardığının altını çizerek, "Deprem veya başka bir doğal afetle ilgili olarak, bugün sadece afet anındaki kurtarma çalışmalarını planlamıyoruz. Meseleyi, 'afet öncesi', 'afet anı' ve 'afet sonrası hayatın normalleşmesi' olmak üzere üç ana başlıkta toparlamaya çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.