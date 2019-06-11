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Bakan Soylu: “İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

İstanbul seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gerekli tüm tedbirlerimiz, takviye tüm tedbirlerimiz hazırdır.

Bakan Soylu: “İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek”

İstanbul seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gerekli tüm tedbirlerimiz, takviye tüm tedbirlerimiz hazırdır. İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Cağaloğlu’ndaydı. Soylu, gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından Cağaloğlu esnafına ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Soylu’ya Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan eşlik etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu, esnafın nabzını yokladı. Soylu, yenilenen İstanbul seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek istedi.
Bakan Soylu, esnaf ziyaretleri esnasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Seçim çalışmalarının gayet iyi gittiğini ifade eden Soylu, “Özellikle İstanbul’da Binali ağabey ile hakikaten çok güzel bir buluşma yaşanıyor. Bunu görüyoruz. Bu esnada bizler çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz hakikaten İstanbul’un birçok yerinde çalışıyorlar. Bu arada devlet işlerimizi de yapıyoruz. Yaklaşık 4-5 saattir bir güvenlik toplantısından çıktım. İstanbul’a hakikaten İstanbul’un da hak ettiği sadece İstanbul’un değil İstanbul’a gelenlerin de hak ettiği bir 25 yıldan sonra bir 5 yıl daha İstanbul ve İstanbullulardan istiyor ve bunu buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. İnanıyorum ki İstanbul bu 5 yılı bu anlayışa verecektir” diye konuştu.
Güvenlik toplantısında seçimle ilgili tedbirlerin alındığını aktaran Soylu, “Gerekli tüm tedbirlerimiz, takviye tüm tedbirlerimiz hazırdır. İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek. Biz görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz” dedi

Bakan Soylu: “İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek”

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