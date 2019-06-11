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Bakan Soylu: İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te esnaf ziyareti yaptı.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te esnaf ziyareti yaptı. Cağaloğlu'ndaki Ankara Caddesi üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Soylu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Soru cevap yapmaya alışkın değiliz, İstanbul'da çalışmaya alışkınız. Gayet iyi gidiyor. İstanbul Binali abiyle, İstanbullu Binali abiyle hakikaten çok güzel bir buluşma yaşıyor. Bunu görüyoruz. Bu esnada bizler çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz hakikaten İstanbul'un birçok yerinde çalışıyorlar. Bu arada tabi devlet işlerimizi de yapıyoruz. Şimdi yaklaşık 4-5 saat süren bir güvenlik toplantısından çıktım. İstanbul'a hakikaten İstanbullunun da hak ettiği ve sadece İstanbullunun değil İstanbul'a gelenlerin de hak ettiği bir 25 yıldan sonra bir 5 yılı daha İstanbullulardan istiyor ve bunu buluşturmak için de çaba sarf ediyoruz. Kendimizi, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Ve inanıyorum ki İstanbullu bu 5 yılı bu anlayışa verecektir." dedi.

Seçimlere katılacak her iki adayın katılacağı televizyon programına ilişkin soruya da Soylu, "Hepimiz bekliyoruz." cevabını verdi. Seçim güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusu üzerine de Soylu, "Hepsi alındı. Tedbirlerimiz, takviye bütün tedbirlerimiz hazırdır. İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek. Biz görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Soylu ziyareti boyunca vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Soylu 'ya ziyareti sırasında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

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