HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

05.11.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında son yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması hakkında yorumlarda bulunarak "Bunu burada ilk kez söyleyeyim. İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk TV kanalında Perde Arkası programına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'nun kazanması hakkında da yorumlarda bulunan Soylu, "İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım" ifadelerini kullandı.

"DEMİREL BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANMAK İSTEMEZDİ"

Sunucu Tamer Korkmaz'ın muhalefet partisi CHP'nin stratejisini değiştirdiğini ve bunun sonucunda Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilin alındığını söylemesinin ardından Süleyman Soylu, şu açıklamaları yaptı:

"Faydalı mı oldu? Göreceğiz 2023'te. Rahmetli Demirel'den bir örnek vereyim. Biz şöyle bilirdik, Demirel büyük şehirleri kazanmak istemezdi. Birçok maliyeti vardır. 1989'da SHP kazandı. Kılıçdaroğlu siyaseti ne kadar biliyor, bilmiyorum. Belki çok büyük bir dehası söz konusudur. SHP, 91'de üçüncü parti durumuna düştü. 91'de bir hata daha yaptı, HEP'le beraber oldu. Bu mükerrerlik bir şey anlatıyor mu? Sadece sabırlı olunması gerekir.

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecekİçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek

"İSTANBUL SEÇİMİNİ KAYBETTİĞİMİZDE AĞLADIM"

Biz İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim, ağladım da. Yani İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Sebebi de şu, İstanbul bizim sevgilimiz. Bu toplumun, bu coğrafyanın sevgilisi. İstanbul sadece İstanbullular tarafından sevilen bir İstanbul değil. Bizim bu şehre hizmetlerimizin olması gerekir. Rahmetli annemi aradım, annem de ağlıyordu. İki gün sonra babama geldim. 'Merak etme, buralar alınır ama 30 yıl CHP bir daha iktidar yüzü göremez' dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
AK Parti ve CHP'li siyasetçilerin samimi hali ilgi çekti AK Parti ve CHP'li siyasetçilerin samimi hali ilgi çekti
Anahtar Kelimeler:
seçim İstanbul Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD verileri açıkladı, ons altın coştu

ABD verileri açıkladı, ons altın coştu

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Bingöl'de Akşener'e tepki! Lütfü Türkkan'dan küfür

Bingöl'de Akşener'e tepki! Lütfü Türkkan'dan küfür

Muharrem İnce'den 'ittifak' için yeşil ışık

Muharrem İnce'den 'ittifak' için yeşil ışık

Ağabeyi tosuncuğu sattı: Suç işlendiyse kardeşim yapmıştır

Ağabeyi tosuncuğu sattı: Suç işlendiyse kardeşim yapmıştır

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Sağlıklı dişler için hangi ağız bakım suyu kullanılmalı?

Sağlıklı dişler için hangi ağız bakım suyu kullanılmalı?

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.