Bakan Soylu İstanbul’daki Seçim Bölge Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen ‘Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu "Türkiye’de seçimler şeffaflığı ve sonuçlarının güvenirliği bakımından dünyadaki en güvenilir mevzuata ve işleyişe sahiptir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Marmara Bölgesi’nin son toplantısı olan ‘Seçim Bölge Toplantısı’na katıldı. Bir otelde düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Komutanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı güvenlik ihlallerine rağmen demokrasiden ödün vermediğini belirterek, "Bugün Türkiye Batı’nın çerçevesini çizdiği ama sahip çıkmadığı değerlerin tamamına sahip çıkan tek ülkedir. Dünyada bir göç dramı yaşanmakta, insan hakları savunucuları sessiz ve etkisiz kalmaktadır. Temel olabildiğince neredeyse bütün ülkelerden ABD para, insan, silah ve siyaset desteği alıyor. Modern tıbbı geliştiriyorlar ama gençleri sentetik uyuşturucu ile ölmesine göz yumuyorlar. 15 Temmuz’da bir darbe girişimi yaşadık Cumhurbaşkanımız liderliğinde aziz milletimizin cesaret ve feraseti, Rabbimizin inayeti sayesinde bastırdık ama gelişmiş demokrasilerden yanımızda kimseyi bulamadık. Bugün de bunun farklı versiyonlarını başka ülkelerde yaşıyoruz. Son 5-6 yıldır Türkiye’ye yıkıcı darbeler vurmak istediler ama bunu başaramadılar. Türkiye son dönemde yaşadığı hiçbir güvenlik sorununu bahane ederek demokrasisinden ve milletinden taviz vermemiştir. Bütün zorlukları millet iradesiyle aşmış her daim istikrarı takip etmiş hem de geleceğine ait büyük bir gelişimi ortaya koymuştur" dedi.

"Türkiye’de seçimler şeffaflığı ve sonuçlarının güvenirliği bakımından dünyadaki en güvenilir mevzuata ve işleyişe sahiptir"

Türkiye’deki seçimlere katılım oranının dünyadaki en güvenilir ülkelerinden daha fazla olduğunu aktaran Süleyman Soylu, "Türkiye’deki seçimler temsil kabiliyeti bakımından dünyanın gelişmiş milletler ortalamasının çok çok üzerindedir. 2000 yılından itibaren yapılan seçimlerde katılım oranı İngiltere’de yüzde 65.3, Fransa’da yüzde 54.6, Japonya’da yüzde 61.5, Almanya’da yüzde 75, Türkiye’de ise yüzde 83.6’tır. Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kıyaslarsak en son seçimlerde Fransa’da yüzde 74.6, Amerika’da yüzde 65.4, Rusya’da yüzde 62.5 ülkemizde ise katılım oranı 24 Haziran’da yüzde 86.24 olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şey değildir. Aslında bu fark eskiden beri böyledir ve iddialı bir şekilde söyleyeyim seçimlerimizin şeffaflığı ve sonuçlarının güvenirliği bakımından dünyadaki en güvenilir mevzuata ve işleyişe sahiptir" diye konuştu.

"Dikkatsizlik ya da rutine ait bir bakış açısı olsaydı"

Güvenlik çalışmaları kapsamında en ufak bir detayın bile çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "Diyarbakır’da bir istihbarat polisi memurumuzun kulağının hafif yaralı bir şekilde dikkatli olmasından kaynaklı 2 teröristin şehre geleceğine yönelik bir teknik bilgiyi hemen operasyona çevirip terör örgütüne mensup 2 kadın teröristi ölü hale getirdik bundan 15 gün önce. Sonra onun üzerinden çıkan dijital materyaller gelişmiş olan siber ekiplerimiz tarafından değerlendirildi. Türkiye’nin çok büyük bir vilayetindeki bir stadyumun fotoğraflarını ve buna ait bomba mühimmat gibi aktarımların gerçekleştirilmek üzere olduğu tespit edildi ve hemen müdahale edildi. Bir arabanın bir köşesinden nereden nasıl görüntü elde edildiği toplam 72 saat içerisinde tespit edilerek başka vilayetlerde alındılar. İstihbarat, polis, jandarma herkes ortak çalışma ve teknoloji de kullanılarak yapıldı. Eğer orada bir dikkatsizlik ya da rutine ait bir bakış açısı olsaydı, onlar bugün yakalanmamış olsaydı Allah muhafaza" ifadelerini kullandı.

