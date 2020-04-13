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Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 01:12 | Son Güncelleme

Rize'nin Pazar ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiğini duyunca oturduğu 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan F.Y. (25), polis ve itfaiye ekiplerince ikna edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akşam saatlerinde yazılı olarak istifa ettiğini belirten açıklaması büyük yankı oluşturdu. Haberin duyulmasının ardından Bakan Soylu'ya sosyal medyadan destek verilen paylaşımlar yaplıdı. Bu arada İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Televizyonlarda istifa ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, ilginç bir olay ise Rize'da yaşandı. Saat 23.00 sıralarında Pazar ilçesinde meydana gelen olayda F.Y. isimli kişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasından etkilenerek, oturduğu 5 katlı bir binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı.

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokakta güvenlik önlemleri alırken, F.Y., de "Allah aşkına çekilin, şehitlerim beni çağırıyor" diye bağırarak, Bakan Soylu'nun istifasını kabullenmediğini söyledi. Bunun üzerine polisler, "Bakan Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi, görevine devam edecek" diyerek F.Y.'yi bilgilendirip, ikna etmeye çalıştı. Görüşmeler sonucu ikna edilen F.Y., uzatılan itfaiye aracının sepetine alınarak indirildi.

Olayın şokunu yaşayan F.Y.'nin annesi ise ağlayarak oğluna sarıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı Süleyman Soylu intihar girişimi

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