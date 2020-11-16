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Bakan Soylu İzmir’de

16.11.2020 07:38 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu İzmir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de yaşanan depremin ardından inceleme yapmak üzere gece saatlerinde kente geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de yaşanan depremin ardından inceleme yapmak üzere gece saatlerinde kente geldi. Bakan Soylu’yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger karşıladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak için İzmir’e geldi. Bakan Soylu’yu havaalanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet karşıladı.

Çadır kentte vatandaşları ziyaret edecek
İzmir’e gece saatlerinde iniş yapan Bakan Soylu, gün içerisinde önce Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı için Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde (AFAD) basın toplantısı gerçekleştirecek. Toplantının ardından Bakan Soylu’nun, konteyner kent alanında ve yıkım alanında incelemelerde bulunup, daha sonra çadır kentte kalan vatandaşları ziyaret etmesi bekleniyor.

Bakan Soylu İzmir’de

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