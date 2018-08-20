HABER

Bakan Soylu, jandarma personeliyle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Maslak'taki İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Soylu'yu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu karşıladı.

Buradaki törende jandarma personeliyle bayramlayan Soylu, Tuğgeneral Nuh Köroğlu'ndan brifing aldı.

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Göçmen papağanlar, yerleşkenin kalıcı üyeleri olduGöçmen papağanlar, yerleşkenin kalıcı üyeleri oldu
Parkinson hastası sahilden kayboldu, tarlada bulunduParkinson hastası sahilden kayboldu, tarlada bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kurban bayramı Nuh Köroğlu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.