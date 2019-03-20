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Bakan Soylu: Kalkınmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu da topa girmiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 13:12 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele noktasında yapılanlara değinerek, "Vatandaşlardan çok güzel şeyler duyuyorum; 'Doğu Ekspresi'nde yer bulamıyoruz' diyorlar.

Bakan Soylu: Kalkınmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu da topa girmiştir

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele noktasında yapılanlara değinerek, "Vatandaşlardan çok güzel şeyler duyuyorum; 'Doğu Ekspresi'nde yer bulamıyoruz' diyorlar. Otellerde boş yer yok. Türkiye'nin kalkınmasında artık Doğu ve Güneydoğu Anadolu da topa girmiştir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen 'Projem Türkiye' yarışmasının ödül törenine katıldı. Bakan Soylu, şehirlerin kalkınması için yerel yönetimlerin çalışmalarının önemli olduğunu söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Şehirlerimizdeki izler bizi biz yapan izlerdir. Sokağa adım attığımızdan itibaren şehirde ve onu yönetenlerle ilişkilidir. Biliyorsunuz çukur eylemlerini yaşadık. Diyarbakır Ulu Cami'yi, Dört Ayaklı Minare'yi tahrip ettiler. Ama bunlar rastgele seçilmiş hedefler değildir. Buraların ne anlama geldiğini bilmiyor değildir. Belediyeleri illegal yapılara verenler, terör örgütünü güçlendirerek şehirleri de kimliksizleştirmek istediler. Şehirlerimizin ruhunu kaybetmeyi göze alamazdım. Çukur açan değil, çukur kapatan yönetim her vatandaşın hakkıdır. 'Hizmet', 'öz yönetim' diye bir zırvalık çıkarmışlardı. Açık söyleyeyim bir sürü seçimde adaylığım oldu ama hiçbir seçimde bu kadar gayret ortaya koymadım. Ülkemizin geleceği önemlidir. Şehirler üzerinden Türkiye'nin geleceğini tahakküm altına almaya çalışan bir anlayışa karşı bu gayreti ortaya koyuyoruz. Bir kalp doktoru gibi ilk önce tıkalı damarları açtık. Bu dönüşümü huzur ve refahı hak eden milletimiz için yaptık."
'DOĞU VE GÜNEYDOĞU KABUĞUNU KIRMIŞTIR'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele noktasında yapılanlara değinerek, "Vatandaşlardan çok güzel şeyler duyuyorum; 'Doğu Ekspresi'nde yer bulamıyoruz' diyorlar. Otellerde boş yer yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bugün kabuğunu kırmıştır. 'Makus talihi' diye ifade edilen kısır döngüyü de kırmıştır. Türkiye'nin kalkınmasında artık Doğu ve Güneydoğu Anadolu da topa girmiştir. Yüksekova'ya gelen yolcu sayısı 190 bin oldu. Diyarbakır’da turist sayısı 2018’de 421 bin 380'e yükseldi. Şehrin nasıl geliştiğini ve terörle mücadeleye nasıl yansıdığının işaretidir" dedi.
'BİZİ KÖKLERİMİZDEN AYIRMAK İSTİYORLAR'
Bakan Soylu, Sur'u yeniden imar ettiklerini, bunun terör örgütünü en çok kızdıran işlerden biri olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, "Yüksekova Havalimanı'nı yaparken 507 kez saldırdılar, 8 şehit verdik. Yüksekova Havalimanı açılacağı hafta ve sonrasında esnafa pusula bırakıp 'sakın binmeyin uçağa' diye tehdit mektubu bıraktılar. Uçağa ilk binen esnafa pusula bırakanların Türkiye’deki temsilcisi Pervin Buldan'dı. Hem de VIP’ten bindi. Bizi köklerinizden, medeniyetinizden ayırmak istiyorlar. Bunların amaçları bellidir. İlkeleri, haysiyetleri yoktur. Diyarbakır'da 31 Mart için '40 yıllık tarihimizi taçlandıracağız' diyorlar. Be cahil, Diyarbakır'ı 40 yıla getirip dayandırmak kadar büyük cehalet yoktur" diye konuştu.
Öte yandan Süleyman Soylu, 81 ilden 1102 projenin katıldığı yarışmada 51 proje sahibine ödül verdi. Bakan Soylu "Türkiye'nin kalbiyle, gönlüyle güçlü adım atan yöneticilere ihtiyacı var. Yerelde üretilen projeleri kendi adıma çok önemsiyorum" diye konuştu.

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Bakan Soylu: Kalkınmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu da topa girmiştirBakan Soylu: Kalkınmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu da topa girmiştir

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