Bakan Soylu, Kamboçyalı mevkidaşı Sar Kheng ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng'i ile görüştü. Soylu, Kamboçyalı mevkidaşı Sar Kheng'i Bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Sar Kheng'in şeref defterini imzalamasının ardından ikili görüşmeye geçildi. Soylu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, mevkidaşı Sar Kheng ve heyetini Bakanlık'ta ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Türkiye ile Kamboçya ilişkilerinin 60'ıncı yılında olduğunu belirten Soylu, son yıllarda ilişkilerdeki yükselen ivmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. İçişleri Bakanlığı düzeyinde ilk kez böyle bir temasın gerçekleştiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bakanlığımızın birçok birimlerinde çok önemli ziyaretleriniz oldu ve olacak. İnanıyorum ki bu ziyaretiniz iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşıyacak." diye konuştu. Soylu, heyetler arası görüşmede birçok konu başlığının ele alınacağını vurgulayarak, "Terörle mücadeleden FETÖ'ye, göçten uyuşturucuyla mücadeleye kadar heyetler arası görüşmede birçok değerlendirme yapacağız. Yapıcı bir görüşme olacağını ümit ediyorum." bilgisini aktardı.

- Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği gelişmişlik ve güvenlik hamlesi bizi etkiliyor" Bakan Sar Kheng de Türkiye'de bulunmaktan ve "Güvenlik İş Birliği Anlaşması"nı imzalayacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu aktardı. Sar Kheng, "Böylesi bir ziyaretin gerçekleşmesi, Sayın Bakanın iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik gösterdiği istekliliğin de bir göstergesi. İşimiz güvenlik. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin artırılması da gelecekte çok fazla geliştirilebilecek bir alan." değerlendirmesini yaptı. Gündemdeki maddelerin yanı sıra iş birliğinin geliştirilmesi için farklı birtakım alanlardan da bahsedeceklerine işaret eden Sar Kheng, "Türkiye'nin son yıllarda göstermiş olduğu hem gelişmişlik ve kalkınma hem de güvenlik anlamındaki hamleleri bizi oldukça etkiliyor." dedi. Konuşmaların ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Heyetler arası görüşmenin ardından Soylu ve Kheng tarafından "Güvenlik İş Birliği Anlaşması" imzalandı. - "Önemli iş birlikleri içerisinde bulunacağız"