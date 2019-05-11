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Bakan Soylu, Karadeniz Vakfı'nın iftarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "İyilik çabuk yayılır, çabuk yayılan iyiliğin önünü kesmek isteyenlerle hep beraber mücadele edelim" - "Bugün dinimizi, geleneğimizi, inancımızı, büyüğümüze saygıyı, küçüğümüze sevgiyi, bu topraklar üzerinde rahatça yaşayarak gerçekleştirebiliyoruz ama bilmenizi isterim ki on yıllardır, bizim gibi aynı kıbleye dönen, bizim gibi aynı inanan, bizim gibi elinde olsa yakınıyla, dostuyla, komşusuyla paylaşacak olanlar bazen bir lokmaya hasret gidiyorlar"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İyilik çabuk yayılır, çabuk yayılan iyiliğin önünü kesmek isteyenlerle hep beraber mücadele edelim." dedi.

Bakan Soylu, Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfı'nın (Karadeniz Vakfı) binasındaki iftar programına katıldı.

İftarını açan Soylu, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğraf çektirdi. Soylu, bu sırada yanına gelen çocuklarla da konuştu.

Soylu, iftarın ardından, Karadeniz Vakfı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nde açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin mezuniyet törenine katıldı. Soylu, burada da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla öz çekim yaptı.

Vakıf bahçesinde tertip edilen etkinlikte konuşan Soylu, "Nice ramazanlara hep birlikte, huzur içerisinde, beraberlik içerisinde, güçlü bir Türkiye olarak, bizden herkesin emin olduğu bir millet olarak ulaşmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin." dedi.

Dünyada bir lokma yiyeceğe muhtaç insanların varlığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün dinimizi, geleneğimizi, inancımızı, büyüğümüze saygıyı, küçüğümüze sevgiyi, bu topraklar üzerinde rahatça yaşayarak gerçekleştirebiliyoruz ama bilmenizi isterim ki on yıllardır, bizim gibi aynı kıbleye dönen, bizim gibi aynı inanan, bizim gibi elinde olsa yakınıyla, dostuyla, komşusuyla paylaşacak olanlar bazen bir lokmaya hasret gidiyorlar. Çocuklarına, sevgiye, havaya, özgürlüğe, hürriyete hasret, etrafımızdaki coğrafyada birçok örnekler var. Bir kısmı can havliyle bizim ülkemize sığınmış, bir kısmının nereye gittiği belli değil, bir kısmına Avrupa'ya giderken türlü türlü cefalar yapıyorlar."

- "Haksızlıkla dünyanın karşı karşıya kaldığını görüyoruz"

Kimsenin kendi toprağından ayrılmak istemeyeceğini dile getiren Soylu, "Kimse evinden, barkından, ninesinin, dedesinin mezarının başından ayrılmak istemez ama bir haksızlıkla dünyanın karşı karşıya kaldığını hepimiz görüyoruz. Bazen günün yoğunluğundan, bazen işimizin yoğunluğundan sanki onları arkaya atarmış gibi oluyoruz ama şunu söylemek isterim, biz Müslümanız, bizim için bu dünya bir sınav dünyası ve bizim için esas olan ahirettir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Allah bu topraklarda, bu coğrafyada bizi ezansız, bizi oruçsuz, bizi aynı sofra etrafında büyüklerimizle, komşularımızla ve milletimizle beraber aynı dualarla, yalnız bırakmasın. Bütün duamız budur." değerlendirmesini yaptı.

Her iyiliğin bir kötülüğün önünü keseceğini, iyiliklerin gelecek nesiller için de önemli olduğunu aktaran Soylu, "İyilik çabuk yayılır, çabuk yayılan iyiliğin önünü kesmek isteyenlerle hep beraber mücadele edelim." dedi.

Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir de programda bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kursiyerler güreş ve tekvando gösterisi sundu. Soylu, daha sonra buradaki etkinlik çadırlarını gezerek alandan ayrıldı.

Soylu, teravih namazını ise Gaziosmanpaşa Merkezi Camisi'nde kıldı. Soylu, cami çevresinde cemaat, vatandaşlar ve esnafla selamlaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iftar programı Karadeniz Vakfı

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