Bakan Soylu, Karadeniz Vakfı'nın iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İyilik çabuk yayılır, çabuk yayılan iyiliğin önünü kesmek isteyenlerle hep beraber mücadele edelim." dedi.

Bakan Soylu, Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfı'nın (Karadeniz Vakfı) binasındaki iftar programına katıldı.

İftarını açan Soylu, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğraf çektirdi. Soylu, bu sırada yanına gelen çocuklarla da konuştu.

Soylu, iftarın ardından, Karadeniz Vakfı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nde açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin mezuniyet törenine katıldı. Soylu, burada da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla öz çekim yaptı.

Vakıf bahçesinde tertip edilen etkinlikte konuşan Soylu, "Nice ramazanlara hep birlikte, huzur içerisinde, beraberlik içerisinde, güçlü bir Türkiye olarak, bizden herkesin emin olduğu bir millet olarak ulaşmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin." dedi.

Dünyada bir lokma yiyeceğe muhtaç insanların varlığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün dinimizi, geleneğimizi, inancımızı, büyüğümüze saygıyı, küçüğümüze sevgiyi, bu topraklar üzerinde rahatça yaşayarak gerçekleştirebiliyoruz ama bilmenizi isterim ki on yıllardır, bizim gibi aynı kıbleye dönen, bizim gibi aynı inanan, bizim gibi elinde olsa yakınıyla, dostuyla, komşusuyla paylaşacak olanlar bazen bir lokmaya hasret gidiyorlar. Çocuklarına, sevgiye, havaya, özgürlüğe, hürriyete hasret, etrafımızdaki coğrafyada birçok örnekler var. Bir kısmı can havliyle bizim ülkemize sığınmış, bir kısmının nereye gittiği belli değil, bir kısmına Avrupa'ya giderken türlü türlü cefalar yapıyorlar."