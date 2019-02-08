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Bakan Soylu, Kartal'da çökmede ölen kadının cenazesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA - KARTAL'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Fatma Karaman için cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Soylu, Kartal'da çökmede ölen kadının cenazesine katıldı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA - KARTAL'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Fatma Karaman için cenaze töreni düzenlendi.
Kartal Zeytinlik Ulu Camii'deki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Fatma Karaman için cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Karaman'ın cenazesine Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya da omuz verdi. Cenaze toprağa verilmek üzere Rize'ye gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Bakan Soylu, Kartal'da çökmede ölen kadının cenazesine katıldıBakan Soylu, Kartal'da çökmede ölen kadının cenazesine katıldıBakan Soylu, Kartal'da çökmede ölen kadının cenazesine katıldıBakan Soylu, Kartal'da çökmede ölen kadının cenazesine katıldı

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