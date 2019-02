İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binadan 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, "Hayatını kaybeden kişi sayısı 11’e yükseldi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binadan 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, “Yaklaşık 31 saattir, göçüğün olduğu andan itibaren çalışmalarımız büyük bir gayret ile devam ediyor. 13 yaralımız, 10 vefatımız vardı, yarım saat kırk dakika önce yine bir vatandaşımızı enkaz altından çıkardık. Allah rahmet eylesin. Son vefat eden kişinin kimlik çalışmalarını, savcılık ekiplerimiz tespit etmeye çalışıyor. Onu da tespit ettiğimiz andan itibaren, kamuoyu ile paylaşacağız. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Şu anda gerek AFAD ekipleri, gerek itfaiye ekipleri, gerek Sağlık Bakanlığı 112 ekipleri, gerek jandarma kurtarma ekipleri, gerek UMKE, gerekirse sivil toplum kuruluşları hakikaten insanüstü bir gayret ile çalışmalarına devam ediyor. Duamız gayretimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Çok titiz ve önemli bir çalışma yapılıyor. Ailelerin her birine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Allah sabırlarını arttırsın. Çalışan arkadaşlarımıza gayret vermesi için Allah’a dua ediyoruz” dedi.

Enkaz altından şu an ses gelmediğini belirten Bakan Soylu, “En son somut bir ses gelmedi, en son gündüz saatlerinde sesine ulaşıp kurtardığımız bir kardeşimiz vardı. Ondan sonra her hangi bir sese ulaşmış değiliz ama bu farklı bir durum, kötü bir haber olarak algılanmamalı, onun için biz tüm umutlarımızla beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, zamanla yarışıyoruz, arkadaşlarımız da uyumadan gözünü kırpmadan çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Olumsuz hava koşullarının çalışmalarını etkilemediğini, aksine daha fazla gayret ve çaba ile çalışıldığını belirten Soylu, “Şu anda çalışmalarda binada kaldırılan enkaz çalışmasında 3. Ve 4. Katlar arasındayız. Binanın çökmesi esnek olduğu için, arka taraf farklı ön taraf farklı” dedi.