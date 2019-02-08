HABER

Bakan Soylu: "Kartal’da hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi”

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 00:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binadan 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, "Hayatını kaybeden kişi sayısı 11’e yükseldi" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binadan 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, “Yaklaşık 31 saattir, göçüğün olduğu andan itibaren çalışmalarımız büyük bir gayret ile devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binadan 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, "Hayatını kaybeden kişi sayısı 11’e yükseldi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binadan 1 kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, “Yaklaşık 31 saattir, göçüğün olduğu andan itibaren çalışmalarımız büyük bir gayret ile devam ediyor. 13 yaralımız, 10 vefatımız vardı, yarım saat kırk dakika önce yine bir vatandaşımızı enkaz altından çıkardık. Allah rahmet eylesin. Son vefat eden kişinin kimlik çalışmalarını, savcılık ekiplerimiz tespit etmeye çalışıyor. Onu da tespit ettiğimiz andan itibaren, kamuoyu ile paylaşacağız. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Şu anda gerek AFAD ekipleri, gerek itfaiye ekipleri, gerek Sağlık Bakanlığı 112 ekipleri, gerek jandarma kurtarma ekipleri, gerek UMKE, gerekirse sivil toplum kuruluşları hakikaten insanüstü bir gayret ile çalışmalarına devam ediyor. Duamız gayretimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Çok titiz ve önemli bir çalışma yapılıyor. Ailelerin her birine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Allah sabırlarını arttırsın. Çalışan arkadaşlarımıza gayret vermesi için Allah’a dua ediyoruz” dedi.
Enkaz altından şu an ses gelmediğini belirten Bakan Soylu, “En son somut bir ses gelmedi, en son gündüz saatlerinde sesine ulaşıp kurtardığımız bir kardeşimiz vardı. Ondan sonra her hangi bir sese ulaşmış değiliz ama bu farklı bir durum, kötü bir haber olarak algılanmamalı, onun için biz tüm umutlarımızla beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, zamanla yarışıyoruz, arkadaşlarımız da uyumadan gözünü kırpmadan çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.
Olumsuz hava koşullarının çalışmalarını etkilemediğini, aksine daha fazla gayret ve çaba ile çalışıldığını belirten Soylu, “Şu anda çalışmalarda binada kaldırılan enkaz çalışmasında 3. Ve 4. Katlar arasındayız. Binanın çökmesi esnek olduğu için, arka taraf farklı ön taraf farklı” dedi.

"Riskin olmadığını söyleyemeyiz"
Çöken binanın çevresindeki diğer binaların çökme riski konusunda gelen soruyu cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyük bir titizlikle takip ediyoruz, risk var biliyoruz, biz de bu binaların içerisinde girdik tek tek gezdik, kolonları kirişleri kontrol ettik çünkü enkazın altında vatandaşlarımız var ve çalışmayı aksatmamız lazım. Birisinde 5-10 dakika diğerinde de 40 dakika çalışmayı durdurduk ama önemli olan şu oradaki bütün hareketliliği izliyoruz, sadece o yöntemle değil arkadaşlarımız başka yöntemlerle de izliyor. İnşallah böyle bir risk ile karşılaşmayız ama risk var. Riskin olmadığını söyleyemeyiz” diye konuştu.

PARTNER Bu adaya girmenin tek şartı var! O da... Bu adaya girmenin tek şartı var! O da...
Çorum'da 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden olduÇorum'da 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Pazarcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölüPazarcıların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.