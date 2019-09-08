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Bakan Soylu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını belirterek, “Amerika, Fırat’ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye’nin girişimiyle oluşmuştur.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını belirterek, “Amerika, Fırat’ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye’nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye’nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile kara ortak devriyesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Soylu, “Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat’ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye’nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye’nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan’ın bıraktığı bir tek FETÖ’cü yok”
Yurt dışına kaçan FETÖ’cülerle ilgili bilgiler veren Soylu, “Yunanistan bir geçiş ülkesi, birçoğu Avrupa’ya geçiyor transit olarak. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların birçoğunu yakalıyoruz. Yunanistan genel olarak bazı kaçakları yakalayınca geri gönderiyor. Kaçakları bizim kara sınırlarımıza bırakıyor. Aralarında bir tane FETÖ’cü yok. Son 2,5 yıldır 8 bin civarında FETÖ’cü geçti. Türkiye’ye bıraktıklarında bir tek FETÖ’cü yok. Türkiye’ye karşı farklı bir yaklaşım olmadığını hissetmek mümkün değil. Yunanistan büyük bir network parçası. Kendi adına bir karar ortaya koyuyor değil. Almanya’da hangi politika uygulanıyorsa, Amerika’da hangi politika uygulanıyorsa devam etmekte. FETÖ elebaşı neredeyse büyük akıl oradadır” şeklinde konuştu.

“Bir tek kişiyi bile getirebilmek Türkiye’nin gücünü gösterir”
Kaçan FETÖ’cülerin yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini vurgulayan Soylu, “Bunların her biri bizim istihbaratımızın, ikili ilişkilerimizin, dış ilişkilerimizin büyük başarısıdır. Bir tek kişinin getirilebilmesi bile Türkiye’nin gücüdür. Dünyada FETÖ’nün alanını kapatmak için ciddi bir uğraş veriyoruz” dedi.

“Saniyede 100 bin fotoğraf tarıyoruz”
Terörle mücadelede kullanılan yüz tanıma yöntemlerinden bahseden Bakan Soylu, “Geçtiğimiz gün emniyette ilgili birimlerimizi ziyaret ettim. Bizimkiler bir saniyede 100 bin fotoğraf tarıyor. Bu daha başlangıç. Dünyadaki en iyi kapasitelerden bir tanesi” açıklamalarında bulundu.

“5 kilo TNT yakaladık”
Terör eylemlerinin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını da anlatan Bakan Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını kaydetti. Mardin’de dün yaşanan çatışmada şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’ı da hatırlatan Bakan Soylu, “Dün Tufan müdürümüzü kaybettik. Tufan müdürümüz çok iyi arkadaşımdı, gaziydi. Bir terörist yakalamışlardı, bu terörist yer göstermeye gidiyorlardı. Bir sığınakta bombalar buldular, ikinci yere gittikleri zaman orada bir terörist grubu ile karşılaştılar. Orada maalesef kasığına gelen yarayla şehit oldu. Bu mücadeleler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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