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Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'TA BAYRAMLAŞMAYA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beytüşşebap ilçesindeki temaslarının ardından geldiği Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (4)

ŞIRNAK'TA BAYRAMLAŞMAYA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beytüşşebap ilçesindeki temaslarının ardından geldiği Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Protokol üyeleri ve bayramlaştığı vatandaşların selfie isteklerini kırmayan Bakan Soylu, fotoğraf çektirdi. Burada konuşan Bakan Soylu, Şırnak'ın sadece Güneydoğu'nun değil Orta Doğu'nun da yıldızı olacağını söyledi. Şırnaklılara 31 Mart yerel seçimlerinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Kıymetli Şırnaklılar, Türkiye'ye Şırnak'tan bir müjde verdiniz. Türkiye'ye 31 Mart tarihinde milletimizi sevince boğan bir müjde verdiniz. Şırnak meydanında çektiğiniz halaylarla bilesiniz ki Edirne'den Kars'a kadar, Antalya'dan Trabzon'a kadar her yer Şırnak oldu sevindi. Allah sizden razı olsun. 31 Mart'ta aldığınız bu asil karardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bilesiniz ki Mehmet Yarka başkanımızla, burada 5 yıl herkesi imrendirecek altın bir tarih yazacağız, emrinizde olacağız. Ve daha yeni başladı hizmet. Doğu, Güneydoğu dahil ülkemizin her noktasında büyük yatırımların altına imza atacağımızı, kalkınma hamlelerin altına imza atacağımızı, hepinizin sosyal refahının altına imza atacağımızı ve şunu söylemek istiyorum; Şırnak'ta hiçbir eksik olmayacak. Dünyada ne varsa, Londra'da, Paris'te ne varsa, İstanbul'da, Ankara'da ne varsa Şırnak'ta da olacak. Bizim Şırnaklı hemşehrilerimiz her şeyi hak ediyor. İşin, tarımın, hayvancılığın, madenciliğin, sınır ticaretinin, her şeyin olduğu bir yer olacak. Size bir şey söyleyeyim. Sadece Doğu, Güneydoğu'nun değil, Şırnak, Orta Doğu'nun yıldızı olacak. Milletimizi memnun ettiniz, ülkemizi memnun ettiniz. Allah da sizi memnun etsin."
Yapacak yatırımlarla Şırnak'ı Türkiye ve dünya ile buluşturacaklarını ifade eden Bakan Soylu, "Şimdi size ne yapsak yeridir. Emrinize amadeyiz. Şırnak bizim için dün kıymetliydi. Bugün de kıymetli, daha çok kıymetli. Göreceksiniz öyle hizmetler yapacağız ki. Çektiğiniz acıların kötü izlerini silebilmek için büyük gayret gösterdik. Allah razı olsun, herkes elinden geleni yaptı. Şimdi de burayı bir gül bahçesine çevirmek için büyük bir gayret göstereceğiz hep beraber. Ve bu birlikteliği sağlayacağız. İş, aş, ticareti, hayvancılık, turizmi, şu Nuh şehrinin Türkiye ve dünya ile buluşmasını sağlayacak adımları hep beraber atacağız" diye konuştu.
İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN DUA İSTEDİ, YILDIRIM'I ARADI
Bakan Soylu, İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için dua ve destek isteyerek, şunları kaydetti:
"Evet bu bayram bizi bambaşka bir geleceğe doğru, güzel bir geleceğe doğru hep birlikte adım attıracak. İnşallah nice bayramlara huzurla, güzellikle, afiyetle, güzellikle ulaşacağımız bayramlar nasip etsin. Ve şimdi de sizden bir ricam daha var. Benim ağabeyimin, önümüzdeki günlerde zorlu bir sınavı var. Millet önündeki sınavlar her zaman zorlu sınavlardır. Her zaman Binali ağabeyime Şırnak'tan Şırnaklıların sevgisini, muhabbetini, desteğini ve Şırnaklıların duasını bekliyoruz, duasını."
Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı da telefonla aradı. Binali Yıldırım, telefonla hitap ettiği Şırnaklıların bayramını kutladı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)
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