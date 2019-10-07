HABER

Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde kaymakamlarla bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri 3. Grup Toplantısı"na katıldı.

Eğitim semineri, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Basına kapalı bölümde İçişleri Bakanı Soylu'nun kaymakamlara hitap ettiği toplantıda, bakanlığın üst düzey yöneticileri tarafından terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, yasadışı göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verilecek.

Eğitimlerin, 5'inci coğrafi hizmet bölgesinde yer alan illerde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu yıl üç grup halinde, 22 ilde görevli 210 mülki idare amirinin katıldığı eğitimler, 2009'dan bu yana 5'inci coğrafi hizmet bölgesine atanan mülki idare amirlerine yönelik yapılıyor.

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Palamut ve torik azlığı, lakerda fiyatlarını artırdıPalamut ve torik azlığı, lakerda fiyatlarını artırdı
Adlin, ilk maaşıyla öğrencileri sevindirdiAdlin, ilk maaşıyla öğrencileri sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Coğrafi Hizmet Bölgesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaymakam

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.