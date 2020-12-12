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Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

12.12.2020 18:05 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elindeki bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut’a polis ‘dur’ diyor. ‘Ben kendimi patlatacağım’ ifade bu. Bir önceki olaydan güvenlik güçlerimizin tedbir alması gerektiğinden dolayı onu ‘dur’ ihtarından sonra durmadığı için kalabalığa ve topluluğa zarar verebileceği düşüncesi ile etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında Diyarbakır'daki nevruz kutlamasında ölen Kemal Kurkut ile ilgili iddialara TBMM Genel Kurulu’nda cevap verdi.

Bakan Soylu, “2015 yılında Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda HDP mitingine DEAŞ’lı olduğunu bildiğimiz teröristler saldırmış, dört kişi hayatını kaybetmiş. Ardından 2017’de nevruz oldu. 2015’te gar patlaması oldu. Onlarca insan hayatını kaybetti. 21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elindeki bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut’a polis ‘dur’ diyor. ‘Ben kendimi patlatacağım’ ifade bu. Bir önceki olaydan güvenlik güçlerimizin tedbir alması gerektiğinden dolayı onu ‘dur’ ihtarından sonra durmadığı için kalabalığa ve topluluğa zarar verebileceği düşüncesi ile etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA-AA

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