Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu, PKK’yı belediyelere sızdırıp yarın çok büyük çatışma ve kaosun önünü açmaktadır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgahı ortaya koymaktadır. PKK’yı aynı FETÖ gibi belediyelere sızdırıp, insanları tedirgin edip yarın çok büyük çatışma ve kaosun önünü açmaktadır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte Bayraklı Sevgi Yolu’nda halka hitap etti. Programa Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan’ın yanı sıra AK Parti ve MHP’li yöneticiler de katıldı. Türk bayrakları ile kendisini dinleyen kalabalığa seslenen Bakan Soylu, HDP’li belediyelere kayyum atandığını belirterek, “Dediler ki, ‘biz de büyükşehirlerinize nifak tohumu atalım da görün bakalım.’ Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgahı ortaya koymaktadır. PKK’yı aynı FETÖ gibi belediyelere sızdırıp, insanları tedirgin edip yarın çok büyük çatışma ve kaosun önünü açmaktadır” diye konuştu.

“299 isim yerleştirildi”

Hiçbir HDP’linin “PKK ile ilişkimiz yoktur” diyemediğini ifade eden Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkes bal gibi biliyor. HDP, PKK’nın siyasi koludur. Yeni oyun şu; 299 HDP’li, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi olarak yerleştirildi. PKK ile direkt bağları var. Tek tek isimleri ve cisimleri belli. Eş başkanları ‘300’ün üzerinde yerleştirdik CHP’ye’ diyor. Biz sınır ötesinde niçin ülkemizi terörden arındırmak için mücadele ortaya koyuyoruz? 2018’de PKK’ya katılım en çok İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki HDP binasından sağlanmaktadır.”