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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 20:46 | Son Güncelleme

'PKK'NIN BORUSU DEĞİL DEVLETİMİZİN BORUSU ÖTÜYOR' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke ilçesindeki ziyaretlerinin ardından geçtiği Koçarlı'da AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Nedim Kaptan ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (2)

'PKK'NIN BORUSU DEĞİL DEVLETİMİZİN BORUSU ÖTÜYOR'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke ilçesindeki ziyaretlerinin ardından geçtiği Koçarlı'da AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Nedim Kaptan ve partililer tarafından karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingle halka seslenen Bakan Soylu, "Az önce ilçe belediye başkan adayı, Koçarlı'ya jandarma, emniyet ve belediye binası istedi. Hepsini biz yapacağız. Burası bizim rahmeti Adnan Menderes'in ilçesi. Her geldiğimizde bugün ne kadar gururluysak bir tarafımızda hep eksik. Bu millet her zaman bize kumpas kuranlara cevap verdi. Bu millete yıllardan beri kan kusturan terör örgütünün burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Onlar Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Bu Türkiye eski Türkiye değil huzuru bozdurmayacağız. Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın borusu değil, devletimizin borusu ötüyor. Orada onlara hayat hakkı vermeyince oradan gitmek zorunda kalıyorlar. 31 Mart tarihinde Nedim Kaplan'ı Belediye Başkanı olarak seçecek miyiz? Eğer seçerseniz bende Nedim Kaplan'ın emrinde olacağım" dedi.
ADNAN MENDERES KENT MÜZESİNİN TEMELİ ATILDI
Bakan Soylu, mitingin ardından Çakırbeyli Mahallesi'ne geçip, burada yaptırılan Adnan Menderes Kent Müzesi temel atma törenine katıldı. Bakan Soylu, "Burada yapılacak olan müzenin tarihi bir eser olacağına inanıyorum. Bizi bölmek parçalamak istiyorlar. Rahmetli Adnan Menderes, hükümete gelir gelmez 1.5 ay ay içerisinde ezanı aslıyla buluşturmasının en önemli nedenlerinden birisi buydu. İlk mevlit Adnan Menderes tarafından radyoda okutuldu. Bu millet onunla birlikte büyük adımlar attı. Bu vesile ile bu müzeyi ve etrafındaki tüm eklentileri, olan eserleri en kısa sürede yapacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Bakan Soylu, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basıp, Adnan Menderes Kent Müzesi'nin temeline ilk harcı döktü.
Bakan Soylu, ardrından beraberindekilerle esnaf ziyareti için Çine'ye geçti.

Burhan CEYHAN - İslam KELEŞ / KOÇARLI (Aydın), (DHA)

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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (2)Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (2)Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (2)Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (2)

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