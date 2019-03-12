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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

BAYRAKLI'DA HALKA HİTAP ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın ardından İzmir'e gelerek Bayraklı ilçesini ziyaret etti.

BAYRAKLI'DA HALKA HİTAP ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın ardından İzmir'e gelerek Bayraklı ilçesini ziyaret etti. Programa Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan'ın yanı sıra AK Parti ve MHP'li yöneticiler de katıldı. Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte Bayraklı Sevgi Yolu'nda vatandaşlara seslendi. Türk bayrakları ile kendisini dinleyen kalabalığa seslenen Bakan Soylu, HDP?li belediyelere kayyum atandığını belirterek, Dediler ki, ?biz de büyükşehirlerinize nifak tohumu atalım da görün bakalım.' Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgahı ortaya koymaktadır. PKK?yı aynı FETÖ gibi belediyelere sızdırıp insanları tedirgin edip yarın çok büyük çatışma ve kaosun önünü açmaktadır diye konuştu.
'299 İSİM YERLEŞTİRİLDİ'
Bakan Soylu, hiçbir HDP?linin PKK ile ilişkimiz yoktur diyemediğini belirterek, Herkes bal gibi biliyor. HDP, PKK?nın siyasi koludur. Yeni oyun şu; 299 HDP?li, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi olarak yerleştirildi. PKK ile direkt bağları var. Tek tek isimleri ve cisimleri belli. Eş başkanları '300?ün üzerinde yerleştirdik CHP?ye' diyor. Biz sınır ötesinde niçin ülkemizi terörden arındırmak için mücadele ortaya koyuyoruz 2018?de PKK?ya katılım en çok İstanbul?un Esenyurt ilçesindeki HDP binasından sağlanmaktadır. dedi.
NİHAT ZEYBEKCİ'YE DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan?ın selamlarını ileten Süleyman Soylu, ?Benim kıymetli ağabeyimi, İzmir?e çok yakıştığını düşündüğüm, göründüğü gibi bir adam olan, dürüst, hizmetkar bir adam, aynı zamanda nahif, aynı zaman sözünü esirgemeyen, çalışkan ve samimi olan Nihat Zeybekci?yi seviyor musunuz Bazen insanın sıcak bir sineye ihtiyacı olur. Bugün bunun için geldik. Siz bize ana, yarsınız. Başımızı sinenize koymak, dertleşmek için geldik diyerek Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye destek istedi.
'ZURNALARLA DİZ KIRA KIRA O ZEYBEK OYNANACAĞIZ'
Nihat Zeybekci, kendisini Türk bayrakları ile karşılayan halka hitap etti. İzmir'e hizmet vermek için geldiğini ifade eden Zeybekci, Biz gönüller yapmaya geldik, biz hizmet etmeye geldik. İzmir?i imar edeceğiz, Bayraklı?yı imar edeceğiz. O sene bu sene mi O sefer bu sefer mi Allah?ın izni ile İzmir?in makus talihini beraber değiştireceğiz. 31 Mart gecesi o zeybeği burada oynamaya var mısınız Davullarla zurnalarla diz kıra kıra o zeybek oynanacağız inşallah. İzmir?in dertlerini biliyoruz. Bayraklı?nın problemlerini biliyoruz. İzmir?de bir hizmet seferberliği başlatacağız. 9 ay istiyoruz. 31 Aralık?a geldiğinizde İzmir?e 9 ay boyunca gelmeyen bir kardeşimize ?acaba yanlış bir yere mi geldim? dedirteceğiz. 6 ayda bu şehirde çukur kalmayacak. Çarpık yapılaşmayı yerinde dönüşümle kim çözer; Cumhur İttifakı, yani milletin adamları çözecek. İzmir?de çöp derdi bitecek. İzmir?e, ?çöplerini dağlara atan İzmir? dedirtmeyeceğiz. Türkiye?de çöplerini dağlara atan bir şehir kalmadı diye konuştu.
Programın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların arasına karıştı. Soylu'yu gören vatandaşlar fotoğraf çekilmek ve elini sıkmak için birbirleri ile yarıştı.

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