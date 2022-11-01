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Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor”

01.11.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar” iddiasına ilişkin videolu cevap verdi.

Soylu “Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal’ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınının ortaya dökülen PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakının, kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarının üstünü örtmek için, Türkiye Cumhuriyeti’ni devletine, polisine, jandarmasına, askerine ’uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar’ iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşına yakışmıyor.

Bırakın genel başkan olmasını; bir, hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki, tazminat davası açıyoruz; hem şahsımız hem kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Türkiye Yüzyılını, anlaşılan o ki Türkiye’nin arabası TOGG’u, anlaşılan o ki Türkiye’nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye’ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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