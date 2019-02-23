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Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da 2 gün yoğun bir seçim çalışması geçireceğini belirterek “2 gün Trabzon’da nasıl çalışacaksam daha zor koşullarda Ankara’da 10 gün boyunca gece saatlerine kadar çalıştım.

Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da 2 gün yoğun bir seçim çalışması geçireceğini belirterek “2 gün Trabzon’da nasıl çalışacaksam daha zor koşullarda Ankara’da 10 gün boyunca gece saatlerine kadar çalıştım. Sadece bir sebepten dolayı çalıştım. Cumhurbaşkanımız üzülmesin diye çalıştım. Bir de hazmedemiyorum arkadaş. Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum. 24 saat değil, 48 saat değil, 72 saat değil bana bin saat çalış deseler çalışırım” dedi.
Partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün sabah saatlerinde Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde partili gençlerle yaptığı kahvaltılı toplantının ardından Hayrat ilçesine geçerek düzenlenen mitinge katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Dağlarda 15 bin terörist vardı şimdi 700 kaldı. Kafalarını çıkartamıyorlar. Basın duymasın Nisan, Mayıs ayına yetiştiriyoruz. İnsansız Hava araçlarında öyle bir şey icat ettik ki, değil adım atmak inlerinden yukarıya çıkabilirseler göreceksiniz perişan edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu’da onların belediyelerden almış olduğu ve sömürdükleri vatandaşa hizmet yerine PKK’ya aktardıkları o kaynakların tamamını kestik. Haraçların tamamını kestik. Uyuşturucu ticaretinin önemli bir bölümüne sekte vurduk. Kaçakçılık organize suç geçen gün Bakan hanım açıkladı sigara kaçakçılığından bile milyarlarca para kazanıyorlardı. Türkiye’de yüzde 21,5 kaçak sigara vardı. Şuanda yüzde 5.5’a düştü. Daha da düşüreceğiz. Nefes aldırmıyoruz” diye konuştu.

"Eğer bir sıkıntıya düşersek 4,5 yıl bize nefes aldırmazlar"
Eğer bir sıkıntıya düşürsek 4,5 yıl bize nefes aldırmazlar” diyen Bakan Soylu “Bize nefes aldırmalarından geçtik. Zaten 6-7 yıldır neler yapıyorlar biz niye MHP ile cumhur ittifakını oluşturduk. 6-7 yıldır yapmadıkları kalmadı. 10 bin dolara bizi çaktılar. Yukarı getirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim hedefimiz var 25 bin dolara gelebilmek. Türkiye’ye tek bir çivi çakmayalım istiyorlar. Türkiye ilerlemesinler, büyümesine istiyorlar. Bakın kimlerle birliktelik yapıyorlar. Elimizde öyle belgeler, raporlar var ki, HDP ile kucak kucağa oturmuşlar Türkiye’nin yarınlarının karanlık olması planlarını yapıyorlar” şeklinde konuştu.
Trabzon’da 2 gün yoğun bir seçim çalışması geçireceğini belirten Bakan Soylu “2 gün Trabzon’da nasıl çalışacaksam daha zor koşullarda Ankara’da 10 gün boyunca gece saatlerine kadar çalıştım. Sadece bir sebepten dolayı çalıştım. Cumhurbaşkanımız üzülmesin diye çalıştım. Birde hazmedemiyorum arkadaş Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum. 24 saat değil, 48 saat değil, 72 saat değil bana bin saat çalış deseler çalışırım” ifadelerini kullandı.

"Mart başında 8 bin bekçi daha alacağız"
Bekçilikten sonra Ankara’da hırsızlık vakalarının günde 31 kişiden 9 kişiye düştüğünü kaydeden Bakan Soylu, “İstanbul’da 78 ‘den 57’ye düştü. Mart başında 8 bin bekçi daha alacağız” bilgilerini paylaştı.

Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum”

Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum”

Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum”

Bakan Soylu: “Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesine adım atacağı, zafer naralarıyla içeriye gireceği fotoğrafı hazmedemiyorum”

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