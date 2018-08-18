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Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara düdük dağıtarak seyir halinde iken hata yapan sürücü baba ve annelerin uyarılmasını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara düdük dağıtarak seyir halinde iken hata yapan sürücü baba ve annelerin uyarılmasını istedi.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - TÜRKİYE'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Kırıkkale'de Kurban Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı Bölge Tafik ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yerinde denetledi, görevlilerden bilgi aldı.

Gece geç saatlerde Ankara’dan helikopter ile Kırıkkale Başpınar Stadı'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik kontrol noktasına geçti. Burada, Emniyet teşkilatı tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafikten sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Hacı Ömer Aktürk'ten çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aldı. Bakan Soylu, "Bayram nedeniyle karayollarımızdaki kalabalığı görmek ve denetlemek için buradayım. Kırıkkale’nin 43 ilin kapısı olması ile birlikte yoğun bir trafik akışı bulunuyor. Kazaları asgariye indirmek için herkese büyük görevler düşüyor. Başta küçük çocuklarımız olmak üzere, bunun içinde seyir halinde bulunan araçların sürücülerine karşı çocuklarımız düdükleri ile sürücü olan baba ve annelerini uyarmalarını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl trafik kazalarının daha asgariye düşürülmesi için hep beraber sürücülerin trafik kurallarına uymaları önemli bir faktördür” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüleri ile görüştükten sonra yolcu olarak bulunan çocuklara şapka, tişort ve kırmızı düdük hediye ederek, hata karşısında sürücüleri uyarmalarını istedi.

Bakan Soylu’nun denetimine Emniyet Genel Müdür yardımcısı Celal Uzunkaya, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti il Başkanı Nuh Dağdelen katıldı.

Bakan Süleyman Soylu, denetimlerini sürdürmek üzere Kırıkkale'den helikopter ile Çorum'a hareket etti.

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