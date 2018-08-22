 BAKAN SOYLU: KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Fatih ilçe Başkanlığı’nda katıldığı bayramlaşma töreninde konuştu.

Terörle mücadeleden bahseden Bakan Soylu, "Güvenlik güçlerimiz çok ciddi bir çalışma yaptılar. Şimdi yine sözde lider, kırmızı listeden bir teröristi etkisiz hale getirdiler" dedi.

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-Soylu'nun açıklaması

