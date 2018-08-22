 BAKAN SOYLU: KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Fatih ilçe Başkanlığı’nda katıldığı bayramlaşma töreninde konuştu.
Terörle mücadeleden bahseden Bakan Soylu, "Güvenlik güçlerimiz çok ciddi bir çalışma yaptılar. Şimdi yine sözde lider, kırmızı listeden bir teröristi etkisiz hale getirdiler" dedi.
Görüntü Dökümü:
------
-Soylu'nun açıklaması
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Amerikan basını, Trump'ın eski avukatının itirafını yorumladı: Trump'ın başkanlığının en korkunç günü
Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'
Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum