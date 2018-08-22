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 BAKAN SOYLU: KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Fatih ilçe Başkanlığı’nda katıldığı bayramlaşma töreninde konuştu.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Fatih ilçe Başkanlığı’nda katıldığı bayramlaşma töreninde konuştu.
Terörle mücadeleden bahseden Bakan Soylu, "Güvenlik güçlerimiz çok ciddi bir çalışma yaptılar. Şimdi yine sözde lider, kırmızı listeden bir teröristi etkisiz hale getirdiler" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Soylu'nun açıklaması

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