Bakan Soylu: Kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi (2)

Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane'de kırmızı listedeki teröristin öldürülmesiyle ilgili "Orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında 'Aranan Teröristler' listesinde Kırmızı Kategori'de, başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej K' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun'un ölü ele geçirilmesiyle ilgili konuştu. Bakan Soylu, "Biliyorsunuz bu Tunceli-Erzincan hattından Karadeniz'e terörist sızdırmak suretiyle oranın da huzurunu bir şekilde etkilemek istiyorlar. Ama sabır selamettir. Arkadaşlarımız orada güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbari organlarımız çok ciddi çalışmalar yaptı. Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir liderini almışlardı, sözde lider. Yine kırmızı listede orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkemizin bu konudaki ve liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli ibaresidir. Hiç endişe etmeyin" diye konuştu.