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Bakan Soylu KKTC'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 20:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle görüştü.

Soylu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek ve dernek üyelerini kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dursun Oğuz, KKTC Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendisine ilettiği sorunları dinleyen Soylu, Türkiye'ye döndüğünde sorunlarla ilgileneceğini söyledi.

Soylu, daha sonra elçilikten ayrılarak Girne Kapısı ve Surlariçi bölgesinde yürüyüş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

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