Bakan Soylu, Kocaeli'de

Oysa biz 'Ülkemizin makus talihi.', 'Biz yapamayız.', 'Ne de olsa yerli malı.' gibi laflara alıştırılmıştık. Biz dünyanın her köşesine yardım eden değil, dünyanın her köşesinden borç isteyen bir ülkeye alıştırılmıştık. IMF'nin niyet mektuplarına alıştırılmıştık. Milletin her şeyi, sağlık hizmetini, hatta emekli maaşını bile kuyruklarda saatlerce bekleyerek aldığı bir hayata alıştırılmıştık. Parasını verip satın aldığımız silahların tetiğine basmak için bile izin almak zorunda olduğumuz, 'Kullanamazsın.' dediklerinde kullanamadığımız, birtakım tasarılarla sürekli tehdit edildiğimiz bir Türkiye tablosuna alıştırılmıştık. Biraz başımızı kaldırırsak, özümüze dönersek, altyapımıza birilerinin hoşuna gitmeyen yatırımları yaparsak, her 10 yılda bir darbelerle, muhtıralarla uyarılmaya alıştırılmıştık. Dünyada sadece 2-3 ülke varmış gibi yaşardık. Kendimizi de ancak Yunanistan ile kıyaslar, ona göre yaşardık. Orta Doğu'daki tarihi kardeşliğimize, Kafkaslar'daki soydaşlarımıza, Afrika'daki ülkelere zinhar el uzatamazdık. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar diye sürekli aramıza fitne sokarlardı, bir şey yapamazdık, 'Biz biriz.' diyemezdik. Millet, iktidarı kendi oyuyla kendi evladına verirdi, onlar gazete manşetleriyle olmazsa vesayet kurumlarıyla olmazsa darbe anayasalarıyla o da olmazsa darbelerle muhtıralarla geri almaya çalışırlardı. Terörün, anarşinin kumandası birilerinin ellerindeydi. Ne zaman Türkiye biraz kalkınmaya başlasa karanlık cinayetler, faili meçhuller, terör eylemleri patlak verirdi. Her şehirde üniversite yoktu. Ülkenin ancak üçte birinde havaalanı vardı. Sadece gidiş geliş yollara otoban derlerdi de bu altyapıyla ekonominin kalkınacağı günü beklerdik."