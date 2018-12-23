Bakan Soylu, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçmişte, geleceğe dair büyük umutları, büyük hayalleri olmayan bir Türkiye'de yaşıyorduk. Bugün, ihracatını 170 milyar dolara yaslamış, savunma sanayi üretimini ayağa kaldırmış, her şehrinde üniversite, ülkenin üçte ikisinde de havaalanı ve modern şehir hastaneleri olan bir Türkiye'de yaşıyoruz." dedi.

Bakan Soylu, İzmit'teki Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 6. Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Soylu, üreten, iddiası ve fırsatları olan, fırsatlarını yönetebilen bir ülkede genç yaşta siyaset yapan gençlere gıpta ettiğini söyledi.

Gençlere ve Kocaelililere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda, ülkeyi yönetenler, hakim zümre 'Çocuk yapmayın.' derlerdi. Nüfus planlaması kampanyaları yaparlardı. Oysa siz 'En az üç çocuk.' diyen, kalabalık olmaktan korkmayan, bu ülkeyi güçlü görmek isteyen bir liderin yanında siyaset yapıyorsunuz. Göçmenlerden korkan değil, onlara kucak açan, döviz operasyonlarıyla teslim alınmayan, dünyanın en büyük projelerine talip olan, 'Biz yaparız.' demeye alışmış bir Türkiye'de yaşıyorsunuz. Kendi silahını, tüfeğini, tankını, helikopterini, insansız hava aracını yapan, 'Arabamı, uçağımı nasıl yaparım?' diye hesap yapan bir ülkede siyaset yapıyorsunuz. Kendi potansiyelini gören ve dünyanın en büyük havalimanını yapan, elini Çin'e uzatıp, Uzak Doğu'yu, Avrupa'ya bağlamak için Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, tüp geçitleri inşa eden, Türk Akım'la dünya enerji piyasasında söz sahibi olan bir Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz. Batı'yı, Avrupa'yı elbette önemseyen ama dünyanın bu kadar küçük olmadığını da bilen, fırsatlarını, ilişkilerini özgürce yöneten, kendi güvenliği için gerekli gördüğü adımları kimseye sormadan atabilen bir Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz.