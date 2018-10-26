HABER

Bakan Soylu, Kocaeli'de Trabzonlular Derneği'nin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

Bakan Soylu, Kocaeli'de Trabzonlular Derneği'nin açılışını yaptı

KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Trabzonlular Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi'nce Yahya Kaptan Mahallesi'nde tahsis edilen derneğin açılışına katılan Soylu, burada emeği geçenlere teşekkür etti.

Derneğin kente hayırlı olmasını dileyen Soylu, "Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu da binanın kendilerine tahsis edilmesinde emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a teşekkür etti.

Daha sonra derneğin açılışını gerçekleştiren Bakan Soylu ve protokol üyeleri, binayı gezdi.

Kocaeli'de yaşayan Trabzonlularla hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, daha sonra dernekten ayrıldı.

Açılışa, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

PARTNERYasemin modaya uyduYasemin modaya uydu
Kıbrıs'ta 1996 yılında olayların çıktığı Derinya kapısı açılıyorKıbrıs'ta 1996 yılında olayların çıktığı Derinya kapısı açılıyor
110 kişilik koro marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı110 kişilik koro marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kocaeli Trabzonlular Derneği

En Çok Okunan Haberler

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.