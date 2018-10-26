Bakan Soylu, Kocaeli'de Trabzonlular Derneği'nin açılışını yaptı

KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Trabzonlular Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi'nce Yahya Kaptan Mahallesi'nde tahsis edilen derneğin açılışına katılan Soylu, burada emeği geçenlere teşekkür etti.

Derneğin kente hayırlı olmasını dileyen Soylu, "Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu da binanın kendilerine tahsis edilmesinde emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a teşekkür etti.

Daha sonra derneğin açılışını gerçekleştiren Bakan Soylu ve protokol üyeleri, binayı gezdi.

Kocaeli'de yaşayan Trabzonlularla hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, daha sonra dernekten ayrıldı.

Açılışa, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

