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Bakan Soylu, konteyner kentlerdeki çocukların coşkulu 23 Nisan kutlamasını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 08:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan çocukların coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını paylaştı.

Bakan Soylu, konteyner kentlerdeki çocukların coşkulu 23 Nisan kutlamasını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valili tarafından hazırlanan ve deprem nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan çocukların coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını paylaştı. Bakan Soylu, mesajında, Elazığ’a selam yollayarak, “Konteynerkentte 23 Nisan coşkusu" notunu ve #Türkiye’ninÇocukları hashtagıyla paylaştı.

Öte yandan, Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım da, “Yüz yıl önceki iman, inanmışlık ve coşku ile çok çalışarak biz bu çocuklarımıza çok güzel bir ülke bırakacağız..." notu ve #23NisanKutluOlsun hashtagıyla paylaşım yaptı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu 23 Nisan

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