Bakan Soylu: "Kontrollü Normalleşme Döneminde ’Dinamik Denetim Modeli’ne geçiyoruz. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz"