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  4. Bakan Soylu: "Kontrollü Normalleşme Döneminde ’Dinamik Denetim Modeli’ne geçiyoruz. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz"

Bakan Soylu: "Kontrollü Normalleşme Döneminde ’Dinamik Denetim Modeli’ne geçiyoruz. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz"

03.03.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu: "Kontrollü Normalleşme Döneminde ’Dinamik Denetim Modeli’ne geçiyoruz.

Bakan Soylu: "Kontrollü Normalleşme Döneminde ’Dinamik Denetim Modeli’ne geçiyoruz. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz"

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