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Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar

21.01.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik. Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın'' dedi.

Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 110'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'na katıldı. Soylu, bu sene uyum kursuna 94 erkek, 16 kadın kaymakam adayının katıldığını söyledi. Devleti doğru yerde görmenin önemine vurgu yapan Bakan Soylu, ''Devlet kim veya ne? Dairedeki insanlar mı, yasalar mı, binalar mı, dosya dolabındaki evraklar mı, arşivler mi, veya modern çağda bilgisayarlarımızdaki dijital belgeler mi? Eğer görevinizi yaparken, bütün bu bileşenlerin içinde devleti doğru yerde görebilirseniz, doğru tanımlayabilirseniz; devleti, bir insanı algılayabildiğiniz gibi algılayabilirseniz bu bileşenlerin tamamını bir vücudun organları; ama devletin kendisinin bir ruh olduğunu anlayabilirseniz, işte o zaman bir devlet adamı olursunuz ve emaneti hakkıyla taşırsınız. Buluşmalarımızda sıklıkla kullandığımız ‘devlet geleneği’ diye bir ifade vardır. İşte devlet geleneği, kendi devlet geçmişimizin oluşturduğu bu ruhtur'' dedi.

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"YILANLARLA DANS EDİYORUZ"

Türkiye’nin yüz yıllardan beri birçok badire atlattığını vurgulayan Bakan Soylu, ''Bulunduğumuz coğrafyada adeta yılanlarla dans ediyoruz. Darbeler gördük, ekonomik krizler gördük, doğal afetler gördük, terör gördük, her şeyi gördük. Ama yine de onca olumsuzluğa ve bazı kesintilere rağmen, bahsettiğimiz devlet geleneğimiz sayesinde ayakta kaldık ve son 20 yılda, güçlü bir liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birikimi doğru kullanmasıyla, milletin gücüyle bu geleneği ve milletin değerlerini, inancını, doğru şekilde harmanlamasıyla, vesayetleri söküp atmasıyla, tıpkı Rusya’nın yaptığı gibi en dipten, tarihi zirvemize çıktık. Bizim ihtiyacımız budur'' dedi.

"LGBT DERNEKLERİNE DEVASA BÜTÇE AKTARIYORLAR"

Türkiye’nin refahı, huzuru, güvenliği, başarısı ve asayişinde kurumların teknik kapasitelerinde çok önemli bir noktaya gelindiğini aktaran Bakan Soylu, ''Bunun devamı için sizlerin enerjisine, bilgisine, ortaya koyacağınız gayrete ihtiyacımız var. Tehlikenin büyüklüğünü, işin zorluğunu şuradan anlayın; teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik. Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın. Dolayısıyla bu milletin geleceğini korumak için size, sizlerin ferasetine, bilgisine şiddetle ihtiyacımız var'' diye konuştu. (DHA)

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