HABER

Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

MAMAK'TA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİN AÇILIŞINA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

MAMAK'TA SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİN AÇILIŞINA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Soylu, birilerinin bu milletle çok uğraştığını belirterek, milleti terörle, anarşiyle, faizlerle terbiye etmeye çalıştıklarını söyledi. Ancak Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi bölmek isteyenlere ve bu ülkenin huzurunu kaçırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğimizi dünya bilecek artık. Bunu müsaade etmeyeceğiz. Hala anlamıyorlar. Son 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadele tarihinde 2018 yılında bir ilke imza attık. 13 tane kırmızı listeli teröristi etkisiz hale getirdik. Yine 2018'de terör örgütünde katılımda son 30 yılın en düşük düzeyindeyiz. Aman vermiyoruz. Türkiye, terör örgütüne bugüne kadar vurulan en büyük darbeyi vurmaktadır."

'İHA'LARA ÖYLE BİR APARAT TAKIYORUZ Kİ'
İnsansız hava araçları ile teröristlere adım attırmadıklarını belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mayıs ayında bu insansız hava araçlarına öyle bir aparat takıyoruz ki, sen bırak bundan sonra dağlarda bir yerden bir yere gitmeyi, artık kafalarını çıkaramayacaklar. Ben savunma sanayini icra kurulu üyesiyim. Öyle şeyler gerçekleştiriyoruz ki bir kısmını söyleyemiyoruz size. Ama bilesiniz, bunları söyleyecek sabahlara kadar mutluluktan uyumazsınız. Türkiye'yi tehdit edecekler, Türkiye'nin yarınına bir takım operasyon yapmaya çalışacaklara öyle şeyler hazırlıyoruz ki görecekler Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Apollonia Mozaik Akademisi’nde eğitimler başladıApollonia Mozaik Akademisi’nde eğitimler başladı
Kurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı, yakalandılarKurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı, yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.