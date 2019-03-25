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Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 20:42 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'DE KONUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da ki programın ardından Kırıkkale'ye geçerek burada AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi (4)

KIRIKKALE'DE KONUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da ki programın ardından Kırıkkale'ye geçerek burada AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde konuşan Bakan Soylu, Irak'ın kuzeyınde devlet kurulmak istendiğini, ancak bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellediğini söyledi. ABD'nin bölgeye binlerce TIR silah gönderdiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Yapmak istediği şuydu, hemen 20 kilometrelik burnumuzun ucunda istedikleri zaman Türkiye'yi karıştırabilecek anlayışı, bir gücü orada tutmaktı. Bize ne dedi Amerika; 'Afrin'e giremezsin' Türkiye buna müsaade etmedi" dedi.
Türkiye'nin Afrin operasyonuyla dünyaya mesaj verdiğini kaydeden Bakan Soylu, "Kıymetli Kırıkkale’liler dünyaya Tayyip Erdoğan bir mesaj bıraktı; 'Ey dünya benim coğrafyamda kimse bana rağmen kimseye oyun kurdurtmayız' " diye konuştu.

Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi (4)

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