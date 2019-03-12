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Bakan Soylu: "Mansur Yavaş, ’PKK, alçak bir terör örgütüdür, HDP alçak bir partidir’ desin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 22:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Mansur Yavaş desin ki; ‘PKK’dan oy bekleyenin Allah cezasını versin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Mansur Yavaş desin ki; ‘PKK’dan oy bekleyenin Allah cezasını versin. PKK, Türkiye’yi bölmek isteyen alçak bir terör örgütüdür. HDP’yi de kendi uydusuna almıştır. HDP’de alçak bir partidir’ desin” sözlerini kullandı.
Bakan Soylu, AK Parti’nin Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında yaptığı konuşmada Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş’a yüklendi. Soylu, “Buradan, Yavaş’a ve İmamoğlu’na söylüyorum. Aydın’daki, Muğla’daki, İzmir’deki adaya da söyledim. Buradan söylüyorum Yavaş; ‘PKK’dan oy bekleyenin Allah cezasını versin’ desin. Dün milletvekilleri de söyleyemedi. Kendi milletvekilleri dedi ki, ‘PKK’dan da gelse oyumuzu alırız’ dedi. Mansur Yavaş’a söylüyorum desin ki, ‘PKK, Türkiye’yi bölmek isteyen alçak bir terör örgütüdür. HDP’yi de kendi uydusuna almıştır. HDP’de alçak bir partidir’ desin.
CHP’nin içerisinde Sezgin Tanrıkulu diye bir adam, şimdi söylüyorum Mansur Yavaş şunu söylesin; ‘Terörist cenazesine giden, Diyarbakır’da teröristleri en yakın akrabalarına tedavi ettirmek için milletimize hainlik yapan Sezgin Tanrıkulu ile aynı partide bulunmaktan tiksiniyorum’ desin” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

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