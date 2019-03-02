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Bakan Soylu: Maskeleri değişti ama içerikleri aynı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gece geç saatlerde ziyaret ettiği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin maskelerinin değiştiğini ancak içeriklerinin aynı olduğunu söyledi.

Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gece geç saatlerde ziyaret ettiği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin maskelerinin değiştiğini ancak içeriklerinin aynı olduğunu söyledi.

Bakan Süleyman Soylu, dün gece saatlerine kadar sürdürdüğü temaslarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çevvik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan tarafından karşılanan Bakan Soylu, Türk emniyet teşkilatının verdiği mücadelenin, dünyaya örnek olabileceğini söyledi. Bakan Soylu, konuşmasında terörle mücadeleye de değinerek şunları söyledi:

"Maskeleri değişti ama içerikleri aynı. Kimisi PKK, kimisi FETÖ, kimisi DHKP-C, kimisi DEAŞ, kimisi uyuşturucu satıcısı, kimisi organize suç çetesi. Hepsi birbirinden beslenen, insan ticareti yapandan, fuhuş ticareti yapana kadar her birisinin birbirini beslediği, bahis oynatandan milletin kanını emenlere kadar içleri aynı, ruhları aynı, sadece maskeleri değişik. Kodları farklı olan bunlarla büyük bir mücadele yapılıyor. Bugün Diyarbakır’da huzur var. Bu huzurun en büyük temelini sizler ortaya koyuyorsunuz. Diyarbakır’da birileri ideolojik eksen üzerinden buraları kendi parkı, kendi bahçesi zannederken, buradaki büyük bir medeniyetin ev sahibinin olduğunu siz onlara gösterdiniz. Burada 3- 5 tane çakala pabuç bırakmadınız. Hala kaseti başa sarmak isteyenler var. Vatandaşımıza da devletin göstereceği şefkati, merhameti ve devletin göstermesi gerekli olduğu saygıyı en üst seviyede gösterdiniz ve göstermeye de devam ediyorsunuz. Bunu çok iyi ayırttınız. Kime nasıl davranılacağını, hukukun içerisinden çıkmadan bu meselenin nasıl çözüleceğini çok iyi ayırttınız. Terör örgütü bir taraftan bunlarla, bu ideolojik sapkınlıklarıyla bu işleri yürütmeye çalışırken, diğer taraftan özellikle uyuşturucu başka şeyler yürütmeye çalışmaktadır."

Terör örgütünün niyetinin köksüzleştirmek olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Terör örgütünün en önemli meselesi İslamiyet’tir. En önemli meselesi, bu topraklardaki birlik ve beraberliğimizdir. En önemli meselesi, bu topraklara birilerinin uşaklığını yaparak huzur getirmemektir. Cinsellik dahil, insanlığın bütün zaaflarını en iyi kullanarak, kendilerinden bir köle etmeye çalışmaktadır. Bunları kesinlikle aklımızdan çıkarmamız lazım" dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde dualar eşliğinde 40 koyun kurban olarak kesildi.

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