İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçime yönelik açıklamalarda bulundu. Soylu, “Mesele zarfların içerisindeki oylar değil, buna bir itirazımız yok. Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran’ı konuşmazdı. Mesele oradaki oylar değil, mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’de Vilayetler Evi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Soylu, “Türkiye genelindeki 21 bin bekçiden 4 bini aşkını İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’a bin 200 bekçi daha vereceğiz. Müracaatlarını yaptılar, elemeleri yapılıyor. Zannediyorum 6-7 ay içerisinde bu bin 200 bekçi de başlar. İstanbul’da gerek evden hırsızlık gerek otodan hırsızlık olsun gerekse diğer asayiş, kapkaç olayları olsun ciddi bir düşme söz konusu. Geçen yıl 78-79’du günde evden hırsızlık miktarı, şu anda 41-42-43 civarında gidiyor” dedi.

"Reina saldırısından itibaren İstanbul’da büyük bir terör olmadı"

Bakan Süleyman Soylu, “Reina saldırısından itibaren İstanbul’da büyük bir terör olmadı. Bu mücadele, sınırlarımızdan başlayan, büyük şehirlerimizdeki yol kontrolleriyle devam eden bir mücadele. Riskin ortadan tamamen kalktığı anlamına gelmez. Terör örgütleri fırsat, boşluk, zafiyet kollar. Bu zafiyeti, bu fırsatı onlara vermemek için de çok ciddi gayret ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.