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Bakan Soylu MHP Seçim Merkezini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Gölbaşı MHP Seçim İletişim Merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birbirimizle güçlü bir şekilde AK Parti’li ve MHP’li kardeşlerimiz Cumhur İtifakı’nda bir demokrasi destanı yazacağız" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Seçim İletişim Merkezini ziyaret etti.

Gölbaşı MHP Seçim İletişim Merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birbirimizle güçlü bir şekilde AK Parti’li ve MHP’li kardeşlerimiz Cumhur İtifakı’nda bir demokrasi destanı yazacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Seçim İletişim Merkezini ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir konuşma geçekleştiren Bakan Soylu, "Tam 6-7 yıldır ülkemizi birçok saldırılarla engellemek, büyümesini yavaşlatmak ve ülkemizin yarınlara güçlü bakmasını bir şekilde eksiltmek istiyorlar. Bunu Türkiye ve aziz millet sandıkla, oyla ve demokrasiyle aşıyor" ifadelerini kullandı.

"Bir taraftan Ramazan başkanla Cumhur İttifakı’yla güç dengemizi bulurken, Mehmet Özhaseki’ye de büyükşehirde gücümüzü ve desteğimizi ortaya koymalıyız"
"Bugün Cumhur İttifakı’nın bir araya gelmesinin nedeni, 31 Mart için bir ittifak kurmasının nedeni, bir belediye başkanlığı koltuğu daha fazla alabilmek değildir" diyen Soylu, şöyle devam etti:
"Burada güçlü çıkan bir Cumhur İttifakı, hem hükümetlerde hem de belediyede büyük adımlar atar. Eğer biz buradan güçlü çıkamazsak, bugün mücadele ettiğimiz terör, PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C ve diğer tüm terör örgütlerinin tamamı meclisteki uzantılarıyla beraber bir şımarıklık içerisine girerler. Türkiye’nin böyle bir şımarıklığa tahammülü yoktur. Ben meclisteydim. Orada Kandil’in vekili kalkıp bir söz söyledi. Dedi ki, ’Hakkari’deki, Şırnak’taki sizin askerleriniz işgal askerleridir.’ O sözü söyleyebilme cesareti yok orada. Ona o sözü söyleten, Millet İttifakıdır. CHP’liler dönüp bir oy HDP’ye, bir oy CHP’ye vereceksiniz, oyunuzu ziyan etmeyin diye onları meclise taşıdılar. Rey, oy ve sandık çok şeye muktedirdir. Demokrasi çok şeye muktedirdir. O yüzden çok çalışmamız, mücadele etmemiz gerekir. Ramazan başkanı burada çıkarmamız gerekir. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bir taraftan Ramazan başkanla Cumhur İttifakı’yla güç dengemizi bulurken, Mehmet Özhaseki’ye de büyükşehirde gücümüzü ve desteğimizi ortaya koymalıyız. Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na zafer naralarıyla girdiği gün benim için kara gün olur."

"Birbirimizle güçlü bir şekilde AK Parti’li ve MHP’li kardeşlerimiz Cumhur İtifakı’nda bir demokrasi destanı yazacağız"
Cumhur İttifakı’nın daha güçlü, bağımsız bir Türkiye için verilen karar olduğuna değinen Soylu, "Birbirimizle güçlü bir şekilde AK Parti’li ve MHP’li kardeşlerimiz Cumhur İtifakı’nda bir demokrasi destanı yazacağız. Gerisini bize bırakın. Terörle nasıl mücadele edilir, PKK’ya dağlar nasıl dar edilir, FETÖ’nün nasıl hakkından gelinir. Bize güç verin. Türkiye’ye pusu kurmaya çalışanları kendimize güldürmeyelim. Doğu ve Güneydoğu’da kahramanlarımız bu mücadeleyi yaparken onların arkasına milletimizin desteğini koyalım. Gözü bir okyanus ötesine bakandan, bir de Kandil’e bakandan bu memlekete hayır gelmez. Onun için MHP’li kardeşlerim burada tarihi bir sorumluluğun kararı verilmiştir Cumhur İttifakı’yla seçime girilerek. Bu karar sadece seçimi kazanmak adına verilen bir karar değildir. Bu karar, bu neslin bugüne kadar çektiklerini gelecek nesiller bir daha çekmesin diye verilen bir karardır. Bu karar güçlü, özgür Türkiye için verilen bir karardır. Bu karar terör örgütlerini bizim başımıza musallat edenlere karşı onları kazıyıp silmek adına verilen bir karardır" şeklinde konuştu.

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