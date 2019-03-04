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Bakan Soylu: "Milletimiz bugün hem iktidar hem muktedir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 19:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İktidara gelirsiniz ama muktedir olmazsınız dediler.

Bakan Soylu: "Milletimiz bugün hem iktidar hem muktedir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İktidara gelirsiniz ama muktedir olmazsınız dediler. Allah milletimizden razı olsun, milletimiz bugün hem iktidar hem muktedir” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Silivri’de halka seslendi. Cumhur İttifakı adayı Volkan Yılmaz’a destek isteyen Bakan Soylu’ya Silivrili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uğur Mumcu Meydanı’nı hınca hınç dolduran kalabalığa seslenen Bakan Soylu, “Yıllardır yapmadıklarını bırakmadılar. Bu ülkede bakanlar astılar, bu ülkede ezanı susturdular. Bu ülkede çocuklarımızı sağ-sol, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar, başı açık-başörtülü diye ayırdılar. On yıllardan beri terör, anarşi, ekonomik saldırılar, gecelik yüzde 8‘lik faizler, on yıllardan beri ayakta durmayalım diye, güçlü olmayalım, zengin olmayalım, hayat standardımız yüksek olmasın, medeniyetimizi tüm dünyaya açmayalım diye yapmadıkları kalmadı. Kimimize köylü dediler, kimimize ecüş bücüş dediler. Siz bu ülkeyi yönetemezsiniz dediler. Siz kimsiniz, gücünüz yetmez dediler. İktidara gelirsiniz ama muktedir olmazsınız dediler. Allah milletimizden razı olsun, milletimiz bugün hem iktidar hem muktedir” dedi.
Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi karşınıza bir ittifakla çıktılar. Çok sert konuştuğum için bana kızıyorlar. Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da olacak. Bu makamlar kimseye baki değil. Biz burada yaşıyorsak bizden çok hakkı olanlar yerin altında olanlardır. Bize emanet bıraktılar. Bizim büyüklerimiz, şehitlerimiz, gazilerimiz, her birinin burada emeği var. Havadaki bizi etkileyecek bir sineği bile fark edip ona karşı kendimizi savunmamızı ortaya koymamız lazım. Eğer bunu yapmazsak bu coğrafyayı bize dar ederler. 6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Niye İçişleri Bakanı böyle konuşurmuş. Diyor ki ’Sırtımızı PYD’ye, YPG’ye dayadık’, ben de demişim ki ’Şimdi sana dört tane duvar verdim istediğin yere daya.’ 15 tane milletvekili Apo’nun İmralı’dan çıkması için yürüyüş yapacaklarmış, yine kızdılar. ’Sizi yürütürsem adam değilim’ dedim. Öyle hain siyaset biliyorlar ki, Silivri’de de örneği var. HDP’nin eski ilçe başkanı kimden belediye meclis üyesi adayı olmuşsa, Antalya’da kim belediye meclis üyesi adayı olmuşsa, İzmir’de kimden belediye meclis üyesi adayı olmuşsa onlara hayırlı uğurlu olsun. O zaman biz bu mücadeleyi niçin yapıyoruz. Bu çocuklarımız Gabar’da, Kato’da, Cudi’de neden mücadele veriyorlar. Biz bu ülkenin hürriyeti için, bayrağı için, namusu için eksik yapıyorsak bunu birisi bize anlatsın.”
"Türkiye yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi" diyen Bakan Soylu, “İlçe belediyesine de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine de PKK bulaştırmayalım. Biz onları söktük Güneydoğu Anadolu’dan. Neler yaptıklarını gördük. 13-14 yaşındaki kızlarımızı, orada yaşayan evlatlarımızı nasıl kandırarak dağa gönderdiklerini gördük. Büyük bir mücadele veriyoruz. Geçen gün İstanbul’da bir DHKP-C operasyonu yaptık. 8 kişiyi aldık bir çuvalın içine koyduk, biri Türkiye sorumlusu. Buradaki muhabbetten anladım ki 31 Mart akşamı Silivri’den bize güçlü bir haber gelecek. Tüm Silivri’ye söylüyorum, hem Süleyman Soylu olarak hem de İçişleri Bakanı olarak Volkan Yılmaz’ın emrindeyim” diye konuştu.

Bakan Soylu:

Bakan Soylu:

Bakan Soylu:

Bakan Soylu:

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