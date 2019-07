İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Motorsiklet kullanmak çok güzel bir şeydir, faydalı da bir şeydir. Çevre açısından faydalıdır, ekonomi açısından faydalıdır, insanların ruh sağlığı açısından faydalıdır. Ancak eğer bu iki tekerlekli heyecanı yaşıyorsanız, bu kaskı takmak durumundasınız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hayata Kastım Yok, Kaskım Var” Projesinin Antalya’da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Proje ile kask kullanımının, trafik kazaları sebebiyle meydana gelen yaralanma ve ölümleri büyük oranda azaltabileceğinin farkına varılması ve motosiklet sürücülerinin kask olmadan trafiğe çıkmamaları hedefleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Soylu, Dünya Sağlık Örgütünün 2018 yol güvenliği küresel durum raporuna göre trafik kazalarından kaynaklanan küresel can kaybı sayısının 2000-2016 yılları arasında yüzde 17 arttığını ve yıllık olarak 1 milyon 350 bine ulaştığını söyledi. Soylu, "Özellikle 15 Temmuz’dan sonra, Türkiye’nin bütün iç güvenlik meselelerini bir bütün olarak ele alırken bilhassa Cumhurbaşkanımızın konuya ilgileri ve doğrudan talimatlarıyla, trafik güvenliği meselesine de yeniden ciddi ve stratejik bir yaklaşımla eğildik. Belki son dönemde ülkemizin yoğun gündemi içerisinde pek dikkat çekmemiş olabilir ama bu çalışmalardan rakamlara yansıyan çok olumlu neticelere ulaştık. Ve bana göre hepsinden önemlisi trafik güvenliğinde olumlu bir trend yakaladık. 2016 yılında dünyada 100 bin kişi başına trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı ortalaması 18’dir. 28 AB ülkesinde bu rakam 5, ülkemizde ise 2018 verilerine göre 8,1’dir. 2018-2019 yıllarının ilk altı aylık dönemleri karşılaştırıldığında Türkiye’de trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 35, ölümlü kaza sayısı yüzde 31 azalmıştır. Artık neredeyse bir trafik güvenliği sınavı haline gelen bayram trafiğinde geçtiğimiz yıllarda günlük ortalama can kaybı rakamımız 20 idi, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde bu ortalamamız günlük 10 can kaybı olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.