HABER

Bakan Soylu, Muhtarlar Konfederasyonunun açılışına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Muhtarlar için oluşturulacak ofislerde teknoloji en üst seviyede kullanılacak, ilgili kurumlarla entegrasyon sağlanacak ve vatandaşa hizmet kalitesi artırılacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla muhtarlar için oluşturulacak ofislerde teknolojinin en üst seviyede kullanılacağını, ilgili kurumlarla entegrasyonun sağlanacağını ve vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artırılacağını söyledi.

Soylu, Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, binanın hayırlı olmasını dileyerek, katılımcıların 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği özel önemi hatırlatan Bakan Soylu, muhtarlık müessesesinin bu ilgi sonucu bambaşka noktalara taşındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her muhtarlık için bir ofis temin edilmesi konusunda talimat verdiğini hatırlatan Soylu, "Muhtarlar için oluşturulacak ofislerde teknoloji en üst seviyede kullanılacak, ilgili kurumlarla entegrasyon sağlanacak ve vatandaşa hizmet kalitesi artırılacak. Muhtarlık yasası için çalışma yapılıyor. İnanıyorum ki muhtarlık yasası da TBMM'den çıkacaktır." diye konuştu.

Bakan Soylu ve muhtarlar, konuşmaların ardından binanın girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNERZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyinZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyin
İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruzİmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz
"Türkiye, mektubu çöp tenekesine atarak yoluna devam etti""Türkiye, mektubu çöp tenekesine atarak yoluna devam etti"
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muhtarlar Konfederasyonu

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

Soylu açıkladı! 4 tanesi daha teslim alındı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesinden İBB iştirakleri elendi

İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklama

Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti! ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Akşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.