Bakan Soylu, muhtarlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Huzura kavuşturulan, Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatı bölgesine, Afrin bölgesine 329 bin kişi geri dönmüştür. Orada huzuru tesis ettikçe, orada huzuru temin ettikçe bu sayının da artacağını ifade etmek istiyoruz." dedi. Bayrampaşa'da bir otelde muhtarlar ile bir araya gelen Soylu, sınırlarda ve şehir merkezlerinde kaçak göçmenlere karşı mücadelenin güçlendirildiğini söyledi. Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili alınan önlemlerin sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Bu yıl Türkiye'ye 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş, geçen yıl 100 bin 500 civarındaydı. Bu yıl ilk beş ayda 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Bu büyük bir rakamdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir geri gönderme söz konusu değildir. Aynı zamanda Suriyeli kardeşlerimizin de kendi gönüllü geri dönüşleri çerçevesinde huzura kavuşturulan, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı bölgesine, Afrin bölgesine 329 bin kişi de geri dönmüştür. Orada huzuru tesis ettikçe, orada huzuru temin ettikçe bu sayının da artacağını ifade etmek istiyoruz."

Soylu bayram tatilinde Suriye'ye açtıkları sınır kapıları sayesinde geri dönüşün hızlandığını ifade ederek, "İşte bunlar madem bayrama gidiyorlar. Niye orada kalmıyorlar. Bakın bu tezviratı sürekli olarak yapıyorlar. Bu bayram aralığını hükümetin bir kararı olarak ve İçişleri Bakanlığının da bu konuda hükümetin kararını uyguladığı bir politika olarak devam ettiriyoruz. Neden? O bölgelerdeki, huzur olan bölgeler varsa oraya mümkün olduğunca gidebilsinler. Ve oradaki huzuru görebilsinler diye. Eskiden bayramda belirli günler açılırdı. Şimdi ise onların oraya dönmesine yönelik çok geniş bir tarih aralığı verdik. Bu da bir politika. Gitsinler, görsünler, kalmak isterlerse kalsınlar diye. Ve bu politika da başarılı oldu." diye konuştu. Bakan Süleyman Soylu, İstanbul'da da kaçak göçmenlere karşı önlemler alındığını aktardı. Kentte 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısının 4 bin 500 olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti: "Bu yılın henüz ilk 5 ayında 10 bin rakamını geçtik. Bu politikamızı da İstanbul'da değiştirdik. Size ve İstanbullu hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum, İstanbul içerisinde düzensiz göçmen ve kaçak göçmen bulundurmayacağımızı, bu konuda tedbirlerimizi en üst düzeyde aldığımızı, diğer meselelerde nasıl bir adım atmışsak, bu meselede de İstanbul'umuzun bu konudaki, hayatını, yaşantısını, asayişi ve güveni en üst noktada temin edebilecek bir adımı atacağımızı ve bu yıl itibarıyla 40 binin üzerinde İstanbul'da bulunan düzensiz göçmeni İstanbul'dan uzaklaştırabileceğimizi ve kendi ülkelerine tekrar iade edebileceğimizi söylemek isterim."

- "Yılın ilk beş ayında trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır" Trafik kazaları nedeniyle yaşanan ölümleri önlemek için için büyük çaba harcandığını vurgulayan Soylu, "Yılın ilk 5 ayında, dünyada olmayan bir rakam, trafikteki ölümler yüzde 41 azalmıştır. Bu büyük bir başarıdır. Biz trafiğe yılda 7 bin 227 can verdik ve bunu biz terör olarak nitelendiren anlayıştan geliyoruz. Geçen yıl 2017'den 2018'e bu rakam 6 bin 600'e düştü. Yani yüzde 10 civarında bir düşüş sergilendi. Şimdi yüzde 40'la beraber gidiyoruz." dedi. Soylu, yaya trafiği ile ilgili düzenlemelerin de ölümlü kazaları azalttığını belirterek "Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı karardan sonra yaya trafiğindeki ölümlerde azalma da yüzde 40." ifadesini kullandı. Yaklaşan bayram tatiline dikkati çeken Soylu, şu uyarılarda bulundu: "Bütün vatandaşlarımızın, tatil yörelerine giden, kendi memleketlerine giden tüm vatandaşlarımızın, özellikle trafik konusunda çok dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını, uykusuz yola çıkmamalarını ve yine bunun yanı sıra emniyet kemerlerini kesinlikle takmalarını, eğer çocuklarıyla beraber seyahat ediyorlarsa, çocuklarına verdiğimiz kırmızı düdüklerinin ve çocuklarının onları uyarmalarına dikkat etmeleri lazım."

- Uyuşturucuyla mücadele İstanbul ve Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele konusunda ciddi atılımlar yapıldığını vurgulayan Soylu, şunları anlattı: "İstanbul'daki bütün muhtar arkadaşlarımızı dolaşırken elde ettiğim neticeyi de sizle paylaşmak isterim. Bizde rakamları var ama bir de sahanın dili ve sahanın görüşü bizim için önemlidir. Yüzde 70-75 civarında bütün muhtar arkadaşlarımız ortalama uyuşturucu ile mücadelede belli bir noktaya geldiğimizi, ama henüz tam anlamıyla bitmediğini, bazı mahallelerde bunun kendine tekrar vücut bulmaya çalıştığını, bunun için mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerektiğini ifade ettiler." - Muhtarların sorunlarına çözüm Soylu, muhtarlarla düzenlen toplantılarda dile getirilen sorunlara çözüm ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini aktardı. İlk yaptıkları toplantılarda muhtarların şehre gelen, mahalleye yerleşen insanları tanımadıklarını söylediklerini hatırlatan Soylu, şunları anlattı: "Sizin sisteminize ilk önce aylıktı, sonra haftalık oldu, şimdi günlük. Amaç, kimin geldiğini kimin gittiğini günün akşam saatinde iletebilecek bir bildirimi ortaya koymaktı. Ama biz bununla da yetinmeyeceğimizi söylemek istedik. Çünkü biz sizin mahalledeki bilgi setinizin gelişmesini istiyoruz. Bunun bize de avantajı olur, bunun belediye başkanına da avantajı, bunun o ilçeyi idare eden kaymakama da avantajı, bunun güvenliğe de avantajı, bunun herhangi bir olayda kimin kim olduğunu bildiğiniz için müdahaleye de avantajının çok üstün olduğunu, önemli olduğunu düşünüyoruz.