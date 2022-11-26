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Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi! "Bu zamana kadar 64 kişi tespit edildi"

26.11.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu söylemesi üzerine İBB'den yanıt geldi. Yapılan yazılı açıklamada, işe girişi yapılan 17 bin 839 kişi için arşiv araştırması talebinde bulunulduğu, bugüne kadar bunlardan 15 bin 277'sine cevap alındığı ve 64 kişi hakkında terörle ilişkili soruşturma ya da suç unsuruna rastlandığı bildirildi. Söz konusu kişilerin işine son verildiği belirtildi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi! "Bu zamana kadar 64 kişi tespit edildi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe alımlardan önceki arşiv araştırması taleplerine ilişkin, "Alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin raporda terörle ilişkili soruşturma ya da suç unsuruna rastlanmış ve bu kişilerin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır." açıklamasında bulundu.

İBB'nin yazılı açıklamasında, belediye, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde işe alımların tüm ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yapıldığı belirtildi.

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Bu kapsamda, 24 Haziran 2019'dan bugüne kadar toplam 28 bin 700 kişinin işe alındığı, 19 bin 907 kişinin ise işten çeşitli sebeplerle ayrıldığı aktarılan açıklamada, işe giriş-çıkışlara kış yol bakım, cankurtaran gibi mevsimlik işlere her yıl düzenli olarak yapılan süreli işlerin de dahil olduğu kaydedildi.

CC

"AYNI GÜN İÇİNDE İŞTEN ÇIKARILDILAR"

Açıklamada, işe girişi yapılan 17 bin 839 kişi için arşiv araştırması talebinde bulunulduğu, bugüne kadar bunlardan 15 bin 277'sine cevap alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Tüm bu araştırma taleplerine alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin raporda terörle ilişkili soruşturma ya da suç unsuruna rastlanmış ve bu kişilerin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır. Bunlardan 3'ü 2019 öncesi girişlidir. Bu raporların sadece 22'sinde geçmişte kesinleşmiş bir cezası olan kişi görülmektedir. Yani diğer raporlar aslında sürmekte olan bir soruşturma ya da incelemeyi ifade etmektedir." (AA)

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